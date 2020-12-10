Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в Україні, на жаль, стрімко погіршується. Майже щодня фіксуються нові антиректорди з захворюваності на COVID-19. Що робити, коли людина стала почуватися погано, а сімейний лікар не відповідає на дзвінок? Відповідь очевидна – негайно звернутися по консультацію до фахівців Doctor Online.

Основні правила поведінки під час карантину відомі кожному – носити захисні маски, мити руки, мінімізувати соціальні контакти та по можливості залишатися вдома. Завдяки онлайн-послугам сьогодні можна дистанційно придбати все необхідне – від продуктів харчування до ліків. Не стоїть на місці й телемедицина. Якщо відчули перші симптоми хвороби та потребуєте невідкладної консультації медичних фахівців – до ваших послуг лікарі Doctor online.

Негайно до лікаря не виходячи з дому!

Doctor Online – мобільний додаток у сфері телемедицини, розроблений однойменною компанією при підтримці «Київстар». У сервісі працює понад 60 лікарів дев’ятнадцяти спеціалізацій, серед яких – сімейні лікарі, терапевти, педіатри, урологи, кардіологи, дерматологи, ендокринологи, гінекологи, невропатологи та інші. І саме вони миттєво, у будь -який час доби, не зважаючи навіть на вихідні дні, прийдуть вам на допомогу.

Від початку року лікарі Doctor online вже провели понад 62 000 онлайн – консультацій. У випадку підвищення температури або виникнення будь-яких інших симптомів невідомої хвороби, вам лише потрібно натиснути в своєму гаджеті на іконку додатку Doctor Online, обрати потрібного фахівця та спосіб спілкування (дзвінок, текстовий чи відео-чат).

На прямий онлайн-зв'язок вийде лікар, проведе повну та всебічну діагностику та консультацію, порекомендує ліки. До речі, якщо потрібні медикаменти у вас вдома відсутні, ви можете придбати необхідні препарати у партнера додатку Liki24.com прямо в застосунку, оформити доставку кур’єром до дому.

Ще одна перевага – партнером цього унікального проєкту є мережа лабораторій «Сінево». Тому, у разі необхідності, ви можете за допомогою Doctor Online замовити направлення на зручний час до лабораторії зі знижкою, а після отримання результатів аналізу звернутися до фахівців Doctor Online, які допоможуть їх розшифрувати.

Все «як в аптеці»!

Задля уникнення додаткових ризиків підхопити COVID-19, економії дорогоцінного часу та отримання фахових медичних консультацій вам необхідно лише завантажити додаток Doctor Online. У абонентів «Київстар» є суттєва перевага. Перший місяць користування застосунком ви зможете отримувати необмежену кількість консультацій безкоштовно, а потім раз на місяць отримувати 1 безкоштовну консультацію в чаті з терапевтом, педіатром або сімейним лікарем. Для цього після завантаження додатку абонентам «Київстар» потрібно обрати у розділі з підписками варіант «Базовий» та безкоштовно підключити підписку.

Абонентам інших мобільних операторів України також надається можливість отримати безлімітні консультації за умов оформлення місячної (75 грн) або річної підписки (400 грн). Також можливо сплачувати за кожну консультацію окремо (50 грн).

І ще один важливий нюанс: всі персональні дані користувачів надійно захищені. Компанія «Доктор Онлайн» – розробник додатку – дотримується кращих світових практик шифрування, зберігання та захисту інформації. У Doctor Online – все «як в аптеці» – використовується захищена платформа для чат-аудіо-відео зв’язку.

Отже, в разі недуги не панікуйте: пам’ятайте, що у будь-який час з вами поруч – досвідчені лікарі. Не виходьте з дому без крайньої необхідності, не наражайтесь на вірогідність зіштовхнутися з COVID-19. Разом з Doctor online будьте відповідальними за власне здоров’я та безпеку оточуючих .