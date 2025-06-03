Тримісячний хлопчик помер, бо його мати вчасно не звернулася за медичною допомогою

Великоберезнянський районний суд визнав місцеву мешканку Оксану Буняк винною у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. За смерть тримісячного хлопчика від пневмонії закарпатці призначили 3 роки обмеження волі.

Як розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі 2 червня, подія трапилась у грудні 2023 року у селі Сухий Ужгородського району. В обвинуваченої, яку до цього позбавили батьківських прав на старших дітей, віком 9 і 10 років, померло немовля. У матеріалах справи йдеться, що мертвого тримісячного хлопчика виявили сусіди Оксани Буняк, які й викликали поліцію. З’ясувалося, що дитина померла від пневмонії, бо її мати вчасно не звернулася за медичною допомогою.

Під час судового засідання Оксана Буняк визнала свою вину і пояснила, що в той день не звернула уваги на те, що її син постійно плаче, та визнала, що у помешканні було холодно. Суд також врахував, що обвинувачена зі співмешканцем ніде не працюють, а тільки допомагають односельчанам під час сезонних польових робіт.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Петро Тарасевич визнав Оксану Буняк винною у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, і призначив їй 3 роки обмеження волі. На вирок можуть подати апеляцію.