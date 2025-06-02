Тіло підлітка знайшли у трансформаторній підстанції

На території трансформаторної підстанції в Ужгородському районі виявили тіло підлітка. За інформацією правоохоронців, він міг загинути від ураження струмом.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, інцидент стався ввечері 1 червня у Сторожниці, поблизу Ужгорода. Про те, що неповнолітній проник до трансформаторної підстанції, близько 18.30 повідомили жителі села.

«За викликом негайно виїхав наряд, який на місці події виявив підлітка без ознак життя. Медики констатували смерть 15-річного місцевого жителя. Попередньо причиною смерті є ураження струмом», – зазначили правоохоронці.

У поліції встановлюють всі обставини загибелі хлопця та імовірні причини такого вчинку.