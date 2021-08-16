Іноземці хотіли покататися на квадроциклах на території природно-заповідного фонду

На Закарпатті активісти не пустили іноземних туристів на гору Петрос, оскільки ті мали намір дістатися туди на квадроциклах. Відео інциденту в горах опублікував Олексієв Олексій у Facebook, пише Mukachevo.net.

Зі слів очевидця, іноземних туристів на квадроциклах активісти зупинили по дорозі на гору Петрос. Їх змусили розвернутися, адже на території Карпатського біосферного заповідника на квадроциклах їздити заборонено.

Судячи з мови спілкування активістів з іноземцями, останні виявилися поляками.

Увага, відео містить ненормативну лексику

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав про те, як в українських Карпатах сотні людей на джипах проводять нелегальні оффроуд-ралі. Зокрема, у травні 2021 року сотні учасників перегонів порушили законодавство, бо три дні їздили горами, які входять у заповідну зону, у «період тиші» – час активного розмноження диких тварин, коли подібні заходи заборонені.. Більше читайте у матеріалі «Польські джипери кажуть, що в Україні можна все».