Чоловік сам підпалив автомобіль Hyundai на європейських номерах

У п'ятницю, 14 травня, в Ужгороді перед входом в будівлю Закарпатської ОДА горів автомобіль Івана Данацка, який називає себе «представником закарпатських русинів». Про це повідомив у своєму Telegram-каналі закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Чоловік сам підпалив автомобіль Hyundai на європейських номерах. При цьому він переконував, що автомобіль загорівся «від поганої енергетики».

фото Віталія Глаголи

Автомобіль погасили охоронці адмінбудівлі. На місці події працюють поліцейські.

Зауважимо, що іншого «лідера закарпатських русинів» Петра Гецка, який видавав себе за прем’єр-міністра віртуальної держави «Республіка Підкарпатська Русь» та координатора так званого «Русинського Фронту», заочно засудили за сепаратизм на 12 років. Гецко наразі переховується в Росії.

Хто такий Іван Данацко

За інформацією закарпатського сайту Mukachevo.net, Іван Данацко – «напівмаргіналізований місцевий активіст». За повідомленнями місцевих ЗМІ, він неприховано позиціонував себе в соцмережах як прихильник кремлівської версії «русинства» та був організатором незаконних акцій по дестабілізації Закарпаття.

Зокрема, у грудні 2016 року Управління СБУ в Закарпатській області оголосило офіційне застереження Данацку, який біля адмінбудівлі облдержадміністрації в Ужгороді поруч із Державним прапором України вивісив «русинський триколор». Тоді провокатор висловив прихильність ідеям реалізації результатів регіонального референдуму 1991 року.

Крім того він запам'ятався громадськості тим, що час від часу організовував пікети та перекриття міжнародних трас через неправомірні, на його думку, комунальні тарифи, а також організовував малочисельні пікети біля Закарпатської ОДА.

Зокрема, у квітні 2020 року Данацко влаштував «лежачий пікет» під дверима ОДА, протестуючи проти карантину, який, за його словами, «порушував конституційні українців права».

В березні 2021 року Данацко з’явився до Ужгородського міськрайонного суду у масці, яка нагадує знаметиго серійного вбивцю Джейсона з американського фільму «П’ятниця 13». Тоді на він пояснював, що його маска має захисні властивості, як того вимагають правила карантину. Після тривалої суперечки він таки зміг потрапити до зали судових засідань.