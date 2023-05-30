Йдеться про будівлю на вул. Сагайдачного, 4 у Бібрці

Регіональне відділення Фонду держмайна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (ФДМУ) продало будівлі дільничної лікарні в Бібрці за майже 1,2 млн грн, що у 61 раз перевищує стартову ціну.

Йдеться про будівлі на вул. Сагайдачного, 4 у Бібрці, зокрема, одноповерхову адмінбудівлю лікарні площею 254,2 м2 та стаціонар-підвал на 151,4 м2. ФДМУ виставив це майно на продаж 4 травня зі стартовою ціною 18,6 тис. грн. Аукціон із продажу відбувся 23 травня на онлайн-майданчику «Prozorro. Продажі». Участь у торгах взяли 14 компаній та підприємців.

Найвищу ціну за будівлі дільничної лікарні в Бібрці запропонувало ТзОВ «Друкарня Якубовського» – майже 1,2 млн грн. Таким чином під час аукціону вартість лоту зросла в 61 раз. ФДМУ повідомив компанії про намір укласти договір купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Друкарня Якубовського» зареєстроване півтора року у Львові на вул. Пекарська, 11 й займається нерухомістю. Одноосібним власником компанії є львів’янин Юрій Стеців, а директоркою – Мар’яна Лаба. Юрію Стеціву також належать компанії ТОВ «Галагрохолдинг», ПП «Замарстинів», ТОВ «Замарстинів 40», ТОВ «Спіраль», яке раніше придбало на аукціоні занедбану будівлю на Кастелівці у Львові.

У 2017 році інша компанія Юрія Стеціва купила на аукціоні в Львівської облради приміщення друкарні на вул. Пекарській, 11а. Пізніше суд наклав на друкарню арешт через підозру в продажі приміщення за заниженою ціною. Арешт на друкарню скасували у березні 2020 року, а у березні 2021 року виконком ЛМР видав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію колишньої друкарні на вул. Пекарській під апарт-готель.