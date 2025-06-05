Правила і закон працюватимуть лише за умови, коли є письмовий договір

Здача квартири в оренду – це стабільний спосіб отримувати пасивний дохід. Проте в цьому процесі важливо дотримуватися вимог законодавства, що захищає не лише орендодавця, а й орендарів. За яких умов можна підвищувати плату за оренду, а коли це буде незаконно, розповідає сайт «Новини.Live».

Коли можна піднімати плату за оренду

Перед тим, як повідомити орендарям про нові умови договору, слід врахувати, що, згідно з Цивільним кодексом України, укладений договір зобов’язує сторони виконувати його умови протягом усього терміну дії. Іншими словами, суму орендного платежу не можна змінити, допоки діє чинний договір.

Водночас підвищення ціни можна прописати в умовах договору. Наприклад, там може бути пункт про те, що орендодавець має право раз на рік переглядати орендну плату з урахуванням інфляції або змін на ринку. Та навіть тут в орендодавця є обов’язок повідомити орендарів про таке рішення заздалегідь – щонайменше за місяць.

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Інший варіант – домовитись про підвищення ціни за обопільною згодою і підписати додаткову угоду про це. Якщо орендар відмовляється, то ціну не вдасться змінити до завершення дії договору.

Коли термін дії договору завершився, а сторони домовилися продовжити співпрацю, умови, зокрема ціна оренди, можуть бути переглянуті.

Коли підвищення оренди порушує права орендаря

Деякі орендарі повідомляють про підвищення орендної плати без жодного обговорення з орендарем. Якщо в договорі відсутній пункт, що передбачає таку можливість, дії власника – неправомірні, він порушує взяті на себе зобов’язання.

У такому випадку орендар може:

не погоджуватись із вимогами;

продовжувати вносити попередньо узгоджену суму;

звернутись до суду або поліції у випадку тиску чи спроби насильницького виселення.

Закон завжди на боці того, хто дотримується умов договору. Юристи радять фіксувати всю комунікацію письмово (електронна пошта, месенджери), а також звернутись по правову допомогу.

Висновок

Як вже стало зрозуміло, письмовий договір між орендарем та орендодавцем – обов’язковий документ, нехтувати яким не можна.

Перед укладенням угоди слід уважно вивчити всі її пункти, зокрема ті, що стосуються можливих змін. Всі формулювання мають бути чіткими й конкретними.