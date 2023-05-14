Залізничники відновили ушкоджену внаслідок обстрілу РФ ділянку колії на Хмельниччині
Наразі «Укрзалізниця» очікує на дозвіл відновлення руху
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Працівники «Укрзалізниці» завершили роботи з відновлення ушкодженої внаслідок вчорашнього обстрілу колії на Хмельниччині. Як розповіли у прес»службі відомства у неділю, 14 травня, наразі очікується отримання дозволу на відновлення руху.
Залізничники повідомили, що сьогодні зміненим маршрутом прямують поїзди №86 Львів – Запоріжжя, №706 Перемишль – Київ та №715 Київ – Перемишль.
Для доставки пасажирів з/до дільниці Вінниця – Хмельницький – Тернопіль, як і вчора, ми організували шатловий рух електропоїздами Хмельницький – Вінниця – Козятин 1, а також Чорне Озеро – Тернопіль – Красне.
«Автобусні шатли від Хмельницького центрального вокзалу до станції Чорне Озеро курсували всю ніч і продовжать безкоштовно підвозити пасажирів до моменту відновлення повноцінного руху дільницею», – йдеться у повідомленні.
В «Укрзалізниці» запевнили, що поїзди чекатимуть на пересадку з шатлів.
«Як»от поїзд №716 Перемишль – Київ по станції Козятин»1 щойно дочекався 123 пасажирів з Вінниці і відправився о 09:51 з контрольованою затримкою 01:35 год», – йдеться у повідомленні.
Станом на 10:00, із затримкою на понад годину від стандартного графіка курсують 13 поїздів Укрзалізниці з 66.
- №749/750 Будапешт – Київ +7:54 (триває ремонт інфраструктури в Угорщині)
- №11/12 Одеса – Львів +1:55
- №35/36 Перемишль – Одеса +1:30
- №37/38 Ужгород – Одеса +1:30
- №715/716 Перемишль – Київ +1:37
- №57/58 Київ – Ворохта +5:01
- №41/42 Трускавець – Дніпро +3:58
- №59/60 Київ – Чоп +5:24
- №119/120 Запоріжжя»1 – Львів +1:00
- №11/12 Львів – Одеса +2:09
- №119/120 Львів – Запоріжжя»1 +2:02
- №25/26 Одеса – Рахів +1:42
- №81/82 Київ – Ужгород +1:09
Нагадаємо, що через ворожі обстріли території Хмельницької області зранку, 13 травня, залізничне сполучення на захід країни було ускладнене. З метою збереження залізничного сполучення із західним регіоном країни було розроблено оптимальні маршрути, як можна пасажирам дістатися до пунктів призначення.