Станом на 10:00, із затримкою на понад годину від стандартного графіка курсували 13 поїздів «Укрзалізниці» з 66

Працівники «Укрзалізниці» завершили роботи з відновлення ушкодженої внаслідок вчорашнього обстрілу колії на Хмельниччині. Як розповіли у прес»службі відомства у неділю, 14 травня, наразі очікується отримання дозволу на відновлення руху.

Залізничники повідомили, що сьогодні зміненим маршрутом прямують поїзди №86 Львів – Запоріжжя, №706 Перемишль – Київ та №715 Київ – Перемишль.

Для доставки пасажирів з/до дільниці Вінниця – Хмельницький – Тернопіль, як і вчора, ми організували шатловий рух електропоїздами Хмельницький – Вінниця – Козятин 1, а також Чорне Озеро – Тернопіль – Красне.

«Автобусні шатли від Хмельницького центрального вокзалу до станції Чорне Озеро курсували всю ніч і продовжать безкоштовно підвозити пасажирів до моменту відновлення повноцінного руху дільницею», – йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» запевнили, що поїзди чекатимуть на пересадку з шатлів.

«Як»от поїзд №716 Перемишль – Київ по станції Козятин»1 щойно дочекався 123 пасажирів з Вінниці і відправився о 09:51 з контрольованою затримкою 01:35 год», – йдеться у повідомленні.

Станом на 10:00, із затримкою на понад годину від стандартного графіка курсують 13 поїздів Укрзалізниці з 66.

№749/750 Будапешт – Київ +7:54 (триває ремонт інфраструктури в Угорщині)

№11/12 Одеса – Львів +1:55

№35/36 Перемишль – Одеса +1:30

№37/38 Ужгород – Одеса +1:30

№715/716 Перемишль – Київ +1:37

№57/58 Київ – Ворохта +5:01

№41/42 Трускавець – Дніпро +3:58

№59/60 Київ – Чоп +5:24

№119/120 Запоріжжя»1 – Львів +1:00

№11/12 Львів – Одеса +2:09

№119/120 Львів – Запоріжжя»1 +2:02

№25/26 Одеса – Рахів +1:42

№81/82 Київ – Ужгород +1:09

Нагадаємо, що через ворожі обстріли території Хмельницької області зранку, 13 травня, залізничне сполучення на захід країни було ускладнене. З метою збереження залізничного сполучення із західним регіоном країни було розроблено оптимальні маршрути, як можна пасажирам дістатися до пунктів призначення.