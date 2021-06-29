На ділянці зведуть чотириповерхорвий офісний центр (зліва) поруч з вже існуючою житловою десятиповерхівкою

На вул. Ржегоржа, 21 у Львові збудують чотириповерховний офісний будинок замість житлової десятиповерхівки. Після конфлікту з місцевими мешканцями та судової тяганини збудовник «Інтергал-Буд» та мерія дійшли компромісу у цьому питанні.

Ще у 2017 році виконком Львівської міськради затвердив містобудівні умови та обмеження для проектування та будівництва офісного будинку на вул. Ржегоржа, 21, що в мікрорайоні Замарстинів, на земельній ділянці, призначеній для продажу з аукціону. Потім уже теперішній забудовник викупив її разом із містобудівними умовами під офіс, але далі вирішив збільшити кількість поверхів – на рівні сусідньої десятиповерхівки. Мешканці були проти, справа перейшла в суди.

У вівторок, 29 червня, у львівській мерії повідомили про досягнення компромісу з забудовником. Замість житлової десятиповерхівки на цій території таки буде чотириповерховий офісний центр.

«На сьогодні вже є вердикт суду – і це рішення, фактично, на користь забудовника. Але у міській раді пам’ятають збурення людей, а тому все ж переконали забудовника піти на конструктивний компроміс і таки зменшити поверховість – зараз мова йде про чотири поверхи офісів. Плюс на перших двох поверхах буде торговий центр і, що важливо для цього мікрорайону, дитячий центр дозвілля. Наголосимо, жодного житла тут не буде», – йдеться в повідомленні мерії.

Проект майбутньої офісної будівлі забудовник обов’язково має обговорити з мешканцями. Львівська міськрада наполягає на проведенні громадських слухань і досягненні порозуміння з мешканцями прилеглих будинків.

Забудову на цій ділянці здійснює компанія «Інтергал-Буд» екс-нардепа Володимира Зубика.