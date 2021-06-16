Забудовник звів вже два поверхи будинку, не отримавши дозволу на виконання робіт

Забудовник «Львівський домобудівний комбінат-плюс» зводить багатоповерхівку в районі вул. Малоголосківської у Львові без дозволів. Львівська мерія закликає мешканців утриматися від купівлі там житла.

Як повідомили у середу, 16 червня, у Львівській міськраді, ТзОВ «Львівський домобудівний комбінат-плюс» незаконно зводить багатоповерховий будинок у районі вул. Малоголосківської (біля ЖК «Обрій-2»).

У квітні цього року забудовник звернувся в міську інспекцію ДАБК за отриманням дозволу на виконання будівельних робіт за згаданою адресою. Їм відмовили, зважаючи на численні недоліки у проектній документації. Зокрема, плани поверхів, фасадів, генплан не відповідали вимогам ДСТУ, технічні умови щодо водопостачання та водовідведення не були затверджені в департаменті ЖКГ тощо.

Але це не стримало ТзОВ «Львівський домобудівний комбінат-плюс». І замість того, щоб усувати недоліки в документації, вони просто почали будувати. Причому досить активно – на сьогодні вже зведено два поверхи.

«Департамент містобудування ЛМР застерігає: це будівництво самочинне і незаконне. Зараз міська інспекція ДАБК проводить позапланову перевірку цього будівництва, за результатами якої і буде прийнято рішення. Тому радимо утриматись від купівлі житла у цій багатоповерхівці», – йдеться в повідомленні департаменту містобудування ЛМР.

У серпні 2019 року виконком Львівської міськради затвердив ТзОВ «Львівський домобудівний комбінат-плюс» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими закладами громадського обслуговування та прибудованим гаражем в обслуговуючому кооперативі «Садове товариство «Промінь Голоско» (ділянка № 8-9-10).

За даними YouControl, ТзОВ «Львівський домобудівний комбінат-плюс» зареєстроване понад 14 років тому у селі Муроване біля Львова. Розмір статутного капіталу компанії – 5800 грн. Кінцевими бенефіціарними власниками є львів’яни Олег Слободзян та Василь Варський.