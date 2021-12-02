Porsche Classic

Дочірня компанія, яка спеціалізується на догляді за класичними автомобілями автовиробника, змінила дизайн своїх рекламних матеріалів і розширить асортимент своєї продукції, включивши в неї запчастини Performance. Про це повідомляє видання carscoops.com.

Попри те, що Porsche не є єдиним автовиробником, який надає своїм клієнтам деталі, призначені для полегшення реставрації, Porsche тепер також пропонує запчастини для класичних автомобілів.

«Серія Performance Parts – це нове доповнення. Ця категорія включає нові розробки, які мають історичну актуальність, компоненти, які служать для підвищення продуктивності, та продукти для стилю життя», – заявляють у Porsche.

Компанія також змінює свою комунікаційну стратегію, щоб більше зосередитися на досвіді володіння класичним автомобілем, ніж просто на його техніці.

«Завдяки комунікації навколо цього нового іміджу ми хочемо пробудити в клієнтах почуття, які вони вже асоціюють зі своїм класичним Porsche, – каже Ульріке Лутц, керівник Porsche Classic. – Porsche Classic означає набагато більше, ніж високоякісні оригінальні запчастини та реставрації. Ми хочемо надихнути та заохочувати наших клієнтів і шанувальників зберегти автомобіль своєї мрії».