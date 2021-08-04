Кабінет міністрів України переніс проведення тендеру на видачу ліцензій з користування радіочастотами 5G з жовтня 2021 року на лютий 2022 року через брак грошей. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 4 серпня.

Відповідно визначення переможців тендеру та видачу ліцензій перенесли з грудня 2021 року на квітень 2022 року.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, «відсутність бюджетного фінансування не дозволила вирішити питання проведення науково-дослідних робіт з визначення вартості радіочастотного ресурсу у діапазонах 700 МГц і 3400 - 3800 МГц».

На реалізацію проекту з впровадження 5G Мінцифри просили виділили з держбюджету 4,6 млрд грн. Але грошей на 2021 рік на таке не виділили. Тому усі терміни змістилися на 4 місяці.

Тепер зазначені роботи обіцяють провести у грудні 2021 року, а тендер – у лютому 2022-го.

Нагадаємо, що ще у травні 2019-го п'ятий президент України Петро Порошенко підписав наказ про підготовку до запровадження 5G в Україні. У листопаді 2019-го заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест анонсував, що мобільний зв’язок п’ятого покоління (5G) з'явиться в Україні за три роки.

Однак у вересні 2020 року у Міністерстві цифрової трансформації заявляли, що представники місцевої влади в Україні заважають роботі станцій зв'язку 5G через «страшилки» про їхню шкоду. Наприклад, через місцеву владу встановлення станцій зірвали у Броварах, що на Київщині, Івано-Франківську, Маріуполі та у Святошинському районі Києва. Місцеві чиновники вимагають не встановлювати базові станції біля шкіл, медичних закладів та інших державних установ.

Що таке технологія 5G?

Технологія 5G дозволяє використовувати інтернет, швидкість якого перевищує 4G у 20 разів, а в деяких випадках швидкість 5G може бути більшою навіть у 100 разів. У провідних технологічних компаніях світу сподіваються, що технологія 5G значно пришвидшить розвиток інших технологій, таких як «розумне місто», безпілотні автомобілі тощо.