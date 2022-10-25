Згідно з даними порталів первинної нерухомості, станом на початок вересня у Львові 93% житлових комплексів відкрито продають квартири, а будівництво відновили майже 90% забудовників. Втім попит на купівлю квартир зі зрозумілих причин суттєво впав. Люди вважають ризиком вкладати гроші в нерухомість під час війни і вимагають від забудовників гарантій, що будівництво не припиниться, не заморозиться на невизначений термін і не буде інших неприємних сюрпризів.

Страх інвесторів можна зрозуміти, але експерти ринку нерухомості вважають, що навпаки – зараз можна і навіть варто купляти квартири у новобудовах. І зробити це можна навіть на доволі вигідних умовах, якщо знати, де і що саме шукати. По-перше, зараз саме покупці диктують правила забудовникам, а по-друге, все більше забудовників запускають доволі вигідні пропозиції щодо розтермінувань виплати тощо. Про те, чому не варто боятись вкладати гроші у придбання житла зараз і які можна від цього отримати ми поговорили зі співзасновницею девелоперської компанії Well Bud Катериною Джичкою.

Яка зараз ситуація на ринку первинної нерухомості у Львові?

Сьогодні час сильного стресу та неймовірних рішень. Для мене бізнесмен, який продовжує працювати в умовах війни, зберігає та підтримує працівників, бореться за якість свого продукту, – це справжній воїн. Девелоперський бізнес аж ніяк не був готовий до такої ситуації: повної відсутності продажу, бо ті 2-3 квартири, які зараз продають, навряд чи врятують загальну картину. Запуск стандартних акції та пропозиції по низькій ціні – точно недальновидна стратегія продажу.

Співзасновниця компанії Well Bud Катерина Джичка

Ми з командою Well Bud прийняли важке та відважне рішення – йти далі, не зупинятися, будувати… Зупинка на стрес була у березні цього року. Та ми сильні, ми українці і адаптується до будь-яких умов, не здаємося та продовжуємо будувати.

Чи варто зараз вкладати гроші в нерухомість чи краще почекати?

Я девелопер і впевнено буду вас переконувати, що не потрібно боятися і вкладати свої важко зароблені кошти саме в нерухомість. А назвіть мені альтернативу? Курс долара нестабільний, у банку долар тримати – ненадійно, в «шкарпетці» – лячно.

Згідно з даними порталів первинної нерухомості, станом на 1 жовтня 2022 року у Львові 93% житлових комплексів відкрито продають, відновили будову 86%, хтось точно збирає кошти на відновлення. За даними порталу новобудов Вдома.онлайн, у львівських ЖК продано у серпні лише 13% квартир відносно показників лютого 2022 року. Вересень виглядав трішки оптимістичнішим і показник проданих квартир доріс до 30%.

Як на мене, зараз «золотий час» для придбання квартири у новобудові, яка ще на стадії будівництва. Дивлячись на низький попит, фіксацію курсу НБУ та на різке подорожчання матеріалів, ви можете диктувати забудовникам свої ціни та умови щодо розтермінування.

Що може виграти через цю ситуацію на ринку нерухомості покупець житла?

Девелопери, забудовники, підрядники, маклери, маркетологи, менеджери та керівники відділів продажу – всі намагаються застосувати звиклі, особливі та виняткові методи продажу.

Бартер. Звісно всі знають, що це — прямий безгрошовий обмін товарами або послугами До 24 лютого девелопери та забудовники досить рідко застосовували цей інструмент. Натомість в умовах активної воєнної ситуації та при відсутності регулярних продажів ним користуються всі. Та що будуть робити підрядники з отриманими м2 від забудовника? Частину залишать собі, а решта будуть продавати зі значними знижками через маклерів. Цікаво, де мені отримати статистику продажу бартерних квартир?

Влітку картина у більшості ЖК була невтішна. Продажі просіли на 90% у порівнянні з січнем-лютим цього ж року. Всі втомилися від відсутності клієнтів. Маркетологи вигадують різні схеми знижок, жонглюють курсами. По НБУ 36,56, по комерційному 37, 39, 41 грн; знижки 10-20%, спецпропозиції. Словом, почалися запеклі «щурячі перегони».

Виглядає, що більшість забудовників знизили ціни до смішного еквіваленту в долар – типу 450-500-650$/м2. Але в гривні ціни залишаються на місці, навіть дещо ростуть. До прикладу, в сегменті комфорт станом на кінець 2021 року середньозважена вартість м2 складала 18 750 грн, а у жовтні цього року – 23 680 грн.

Зараз для покупців при виборі житла важливим є питання безпеки. Облаштування якісного укриття без суттєвого здорожчання квартир – це реально?

Ціна є одним з найважливіших критеріїв при виборі майбутнього житла. Після лютого цього року він залишається незмінною. До речі, локація, інфраструктурні об'єкти поруч, планування та безпека зараз на одному рівні при виборі нової домівки.

Здорожчання відбудеться без сумніву. У девелоперів зараз виникає ряд труднощів, які зумовлять здорожчення. Усі девелопери чітко усвідомили, що укриття – це новий стандарт при проектуванні будь-якого об'єкта нерухомості, який внесений до будівельного ДБН.

Що відбуватиметься на ринку найближчим часом – чи можете дати приблизний прогноз?

Нещодавно з командою обговорювали плани та перспективи майбутнього. До песимістичного сценарію відносимо зниження попиту на первинну нерухомість, очікуємо значного здорожчання матеріалів, перенесення термінів введення ЖК в експлуатацію. При оптимістичному:

Поступове відновлення ринку навесні 2023 року;

Збільшення попиту на 70%;

Відновлення продажу до 50%;

Стабілізація курсу на рівні 40-45 грн/долар;

Внутрішньо переміщені потребують житла;

Іпотека 3%;

Перерозподіл між гравцями ринку;

Попит на 2-3-кімнатні квартири;

Продовження тренду на живи/працюй/відпочивай житло;

Програма відбудови України.

Як бачимо, ситуація в країні суттєво вплинула на ринок нерухомості, змусила забудовників шукати нові шляхи для залучення інвесторів та думати на перспективу. Забудовники як ніколи зараз зацікавлені у тому, щоб пожвавити продажі квартир, а для покупців владати гроші у нерухомість – таки залишається одним з найбільш надійних варіантів сьогодні.