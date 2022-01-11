Дослідження підтвердило важливість носіння маски в умовах, коли люди не можуть дистанціюватися один від одного

Коронавірус втрачає 90% своєї здатності заразити людину після 5 хвилин на свіжому повітрі. Про це свідчать моделювання того, як вірус виживає у повітрі, яке видихають люди, повідомляє «Українська правда» з посиланням на The Guardian.

Як повідомляється, дослідження центру аерозолів Брістольського університету засвідчило, що коронавірусне захворювання швидше передається на короткі відстані. Відтак, наразі найефективнішим засобом запобігання інфекції є фізична дистанція та носіння маски. Також на поширення коронавірусу впливає, хоч і меншою мірою, стан провітрювання закритих приміщень.

Досі припущення американських вчених про те, як довго вірус виживає в крихітних повітряних краплях, базувалися на дослідженнях, які передбачали розпилення вірусу в герметичних посудинах. Використовуючи цей метод фахівці виявили, що інфекційний вірус все ще можна виявити через три години.

Однак такі експерименти не точно повторюють те, що відбувається, коли людина кашляє або дихає. Тому дослідники розробили апарат, який дозволяв їм генерувати будь-яку кількість крихітних вірусовмісних частинок і обережно переміщувати їх між двома електричними кільцями протягом від п’яти секунд до 20 хвилин, контролюючи температуру, вологість та ін.

Дослідження припускає, що, оскільки вірусні частинки залишають легені відносно вологими та багатими вуглекислим газом, вони швидко втрачають воду та висихають. Цей фактор порушує здатність вірусу інфікувати клітини людини, але швидкість висихання частинок змінюється залежно від відносної вологості навколишнього повітря.

Коли цей показник був нижчим за 50%, подібно до відносно сухого повітря в багатьох офісах – вірус втратив половину своєї інфекційності протягом 10 секунд, після чого спад був повільнішим і стабільнішим.

При вологості 90% – приблизно еквівалентно паровій або душовій – зниження інфекційності було більш поступовим: 52% частинок залишалися заразними через 5 хвилин, а через 20 хвилин – приблизно 10%. Водночас температура повітря не впливає на вірусну інфекцію, що суперечить поширеній думці, про те, що передача вірусу нижча під час теплої погоди.