Новий варіант Covid-19 є гібридом штамів «Дельта» й «Омікрон»

Науковці виявили на Кіпрі гібрид штамів коронавірусу «Дельта» та «Омікрон». Цей варіант виявили у 25 пацієнтів, з яких 11 були госпіталізовані, а 14 лікуються вдома. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на CNN.

Новий штам має генетичний фон мутації «Дельта». Водночас він містить і мутації, які притаманні лише «Омікрону».

Як повідомляється, нову мутацію виявила команда професора кафедри біологічних наук Кіпрського університету Леонтіоса Кострікіса. Виявлений штам отримав назву «Дельтакрон».

Науковець стверджує, що частота нової мутації була вищою у пацієнтів, які потрапили до лікарень, ніж у тих, хто лікується вдома.

«Можна сказати, що припущення про те, що «Дельтакрон» є захворюванням, яке потребує стаціонарного лікування, не випадкове», – переконаний Кострікіс і додав, що «Дельтакроном» новий варіант учені назвали через те, що він має ознаки «Дельти» та «Омікрону».

Він також зауважив, що про таку мутацію повідомлялося раніше, але вона не була виявлена ​​в жодній країні.

Кострікіс додав, що поки рано говорити про те, чи стане новий штам домінувати. Але, згідно з його власним аналізом, «Дельтакрон» може витіснити «Омікрон».