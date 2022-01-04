У французькому місті Марсель зафіксували 12 випадків нового штаму коронавірусу IHU, який виявили вчені Інституту середземноморської інфекції (IHU). За словами дослідників, новий штам має 46 мутацій – це більше, ніж в «Омікрону», що робить його стійкішим до вакцин.

Як повідомляє LB.ua з посиланням на MedRxiv, 12 мешканців Марселя здали тести на визначення мутацій, пов’язаних із варіантами коронавірусу, що показали «нетипову комбінацію».

Вперше новий варіант коронавірусу, який тоді позначили як B.1.640.2, виявили у листопаді 2021 року у людини, котра повернулася з Камеруну. Чоловік вакцинувався за три дні до поїздки, а за день до встановлення діагнозу в нього з’явилися легкі респіраторні симптоми. Поки що в інших країнах випадків цього штаму не фіксували, і він не позначений як варіант, який досліджується ВООЗ.

Нагадаємо, що зараз у світі активно поширюється виявлений у листопаді на півдні Африки штам коронавірусу «Омікрон», який має 32 мутації. Завдяки такій кількості мутацій «Омікрон» поширюється з дуже швидко, проте спричиняє легші симптоми, ніж «Дельта». Відповідно, в останній тиждень 2021 року стався значний стрибок у кількості нових хворих (щодня – понад 1-1,5 млн), проте пропорційної збільшення кількості смертей, спричинених коронавірусом, не спостерігається.