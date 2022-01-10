В Ізраїлі зафіксовано перший випадок міокардиту, спровокованого штамом коронавірусу «Омікрон». Про це повідомляє Times of Israel.

Лікарі медичного центру Шиба в Тель-ха-Шомер повідомили, що 43-річний чоловік був госпіталізований в їх відділення для лікування коронавірусу , але згодом в нього виявили міокардит (запалення серцевого м'яза).

«Ми вперше спостерігаємо подібне з з цим штамом коронавірусу», – сказав експерт в галузі кардіології, професор Шломі Матецкі.

Він зазначив, що це «тривожний інцидент, про який потрібно задуматися».

Чоловік захворів у важкій формі і зараз знаходиться в реанімації.

У лікарні також повідомили, що чоловік отримав обидві дози вакцини від коронавірусу. Останнє щеплення йому зробили в серпні. Він був здоровий і без супутніх захворювань.