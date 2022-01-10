Гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина, яка захищає від штаму коронавірусу «Омікрону», буде готова вже у березні. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на CNBC News.

«Вакцина буде готова у березні. Наразі ми вже почали виробляти перші дози вакцини», – заявив Бурла журналістам. Він також додав, що нова вакцина захищатиме від інших відомих нині варіантів коронавірусу.

Як повідомляється, останні дослідження британських науковців показали, що вакцини Pfizer та Moderna лише на 10% ефективні при запобіганні симптоматичному перебігу захворювання коронавірусу після 20 тижнів з моменту другої дози. Водночас обидві вакцини ще захищають від важкого перебігу хвороби та смерті.

Наразі невідомо, чи потрібна для захисту четверта доза вакцини, чи все ж достатньо третьої бустерної дози. За його словами, компанія Pfizer наразі вивчає це питання.

ЗМІ відзначає, що в Ізраїлі вже доступна четверта доза вакцини Pfizer/BioNTech для людей віком від 60 років, людей із хронічними захворюваннями, а також для медпрацівників.