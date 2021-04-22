Через ріст тарифів останнім часом оплата комунальних послуг має відчутний вплив на сімейний бюджет. Тож використання «зелених» технологій, включно із сонячними станціями, стало «страхуванням» від зростання цін на електроенергію.

Зокрема, завдяки прогнозованому плану генерації та можливості бути енергонезалежним у будь-який час доби.

«Зелені» джерела енергії отримали своєчасну державну підтримку, яка залучила комерційних інвесторів. Привабливі зелені тарифи в поєднанні із загальною лібералізацією ринку електроенергії були ключовою рушійною силою закордонних інвестицій у чисту енергію. Досвід країн ЄС та Північної Америки доводить, що сонячна енергія може використовуватися в промисловому масштабі навіть вночі.

Загальна кількість СЕС домогосподарств в Україні



Джерело: saee.gov.ua

Сьогодні домогосподарства можуть встановити:

сонячні панелі або вітроелектростанції, щоб генерувати власну електроенергію;

теплові насоси або твердопаливні котли – для опалення;

геліоколектори – для нагріву води.

«Ще одна перевага СЕС – це додатковий стимул для власників слідкувати за споживанням електроенергії, змінювати формат поведінки на більш енергозберігаючий, запроваджувати енергоефективні заходи та використовувати smart-технології1», – Юрій Шафаренко, заступник голови Держенергоефективності.

Заощаджуйте, скільки хочете або можете

Існує дві основні категорії механізмів підтримки відновлювальних джерел енергії, орієнтованих на виробництво: зелені тарифи та система чистого вимірювання (англ. «net metering»).

Зараз «зелені» тарифи накопичують вигідні угоди на ринку енергії, незважаючи на поширений стереотип, що інвестиції у встановлення станції для власного вжитку є нібито невигідними. Щомісяця власник будинку із сонячною станцією отримує квитанцію, де вказано різницю між кількістю спожитої енергії та кількістю енергії, переданої в мережу. Якщо ви виробили більше енергії, енергетична компанія виплачує вам суму різниці за зеленим тарифом. Якщо спожили більше, ніж згенерували, ви сплачуєте різницю за звичайним споживчим тарифом.

Однак, окрім короткочасних стартових каталізаторів у вигляді «зелених» тарифів, енергоринок також розробив окрему систему для самодостатності екологічної бізнес-моделі. Сьогодні всі компанії, які встановлюють сонячні батареї, також використовують мережеві вимірювання «net metering».

Стосовно механіки процесу: система чистого вимірювання схожа на механіку зелених тарифів. Правда, у цьому випадку ви маєте вибір у взаємних розрахунках з організацією, що займається електропостачанням.

А. Якщо генерація перевищує споживання, вам нараховують кілька кВт/год на наступний місяць.

Б. Якщо навпаки – ви або сплачуєте різницю, або користуєтеся накопиченнями за попередні місяці, коли у вас була висока генерація енергії

А як щодо дорогих інвестицій?

Інвестиції в домашню гібридну сонячну станцію стартують від $5899. При цьому, інвестувати у станцію можна поетапно: спочатку встановити фотомодулі і гібридний інвертор (60% вартості станції), а потім – докупити акумулятор.

Станція без акумулятора дає окупність приблизно через 5-7 років лише за рахунок економії на компенсації власного споживання. Натомість з акумуляторною батареєю ви отримаєте енергобезпеку і додаткову економію. Більше того, підключивши свою гібридну станцію до «зеленого» тарифу, ви зможете окупити її ще швидше! Адже в такому випадку ви матимете змогу продавати невикористану енергію в мережу за ціною 16 євроцентів за кВт * годину.

Гібридні електростанції від компанії Атмосфера – універсальний вихід із ситуації

Якщо сонце світить, але постачати електроенергію нікуди не треба, гібридна станція направить електроенергію в АКБ, щоб ви могли скористатися нею у похмурий день або у випадку аварійної ситуації. А якщо АКБ вже заряджені, гібридний інвертор автоматично зупиняє генерацію сонячної електроенергії і відновить її, як тільки у вас вдома запрацює якийсь електричний пристрій.

«Собівартість електроенергії, що генерується сонячними та вітровими електростанціями, значно знизилася протягом останніх років. У багатьох країнах світу вже настав мережевий паритет і відпала необхідність давати субсидії на відновлювальну енергетику. Разом з тим, енергію, отриману з відновлювальних джерел, важко контролювати і зберігати. Відповісти на цей виклик можуть системи накопичення електроенергії. Відповідно до загальної стратегії компанії, Huawei відходить від фокусу виключно на фотовольтаїці і зосереджується на розробці інтегрованих рішень. Адже такі, гібридні рішення зможуть надати високий рівень власного споживання і самозабезпечення енергією від сонячних батарей», – коментує Лю Кай, директор Huawei Ukraine Enterprise Business Group.

Увага! Продукт повністю сумісний і з зеленим тарифом, і з «net metering».

Система «net metering» передбачає підключення вашої системи до електромережі, використовуючи яку, можна компенсувати рахунок за електроенергію. Якщо ви генеруєте більше, ніж споживаєте, то надлишок може «перекинутися» на наступний місяць; якщо ви виробляєте менше електроенергії, ніж споживаєте, тоді мережа просто забезпечує різницю.

Переваги встановлення гібридних станцій

Гібридна сонячна електростанція дозволяє забезпечити більшу частину денного енергоспоживання домогосподарства без використання електроенергії із центральної мережі.

Переваги:

Гібридні системи одразу і на 100% сумісні з «зеленим тарифом» або «net metering».

Їх потужність може бути доповнена дешевим мережевим інвертором, щоб використовувати максимальну допустиму потужність для збільшення генерації і прибутку.

В мережевому режимі зеленою енергією забезпечується весь будинок повністю, а не лише резервне навантаження.

Використання під власне споживання, як вирішує енергопроблеми та робить незалежним з точки зору структури обленерго.

«Власники домогосподарств і бізнесу страждають від постійної автоматичної прив’язки до підвищення тарифів на електроенергію. До того ж, коли споживачам необхідно наростити свою потужність, то їм доводиться буквально випрошувати в обленерго кожен додатковий кіловат. А тимчасові затрати в цьому процесі рідко мають щось спільне зі здоровим глуздом і дуже часто вимагають додаткових «вливань». Саме тому наші власники приватних домогосподарств все частіше розташовують на дахах будинків станції для забезпечення власних потреб».

Олексій Бадіка,

Директор ATMOSFERA

Не будь залежним від центральної мережі, якщо вона підводить!

Та найбільше вигоди від гібридної СЕС власник відчує, якщо трапиться несподівана зупинка електропостачання. Неважливо, чи це коротке відключення на пару хвилин, чи на цілий день – гібридна сонячна електростанція дозволить перечекати цей час з комфортом, а не при свічках, як сусіди.

Хочете спростити своє життя і отримати додаткову допомогу у встановленні власної станції?

Є багато нюансів, які слід врахувати перед тим, як споруджувати сонячну електростанцію: вибір обладнання, виду і потужності сонячної станції, які забезпечать максимальну ефективність. Для будівництва СЕС треба провести попередні індивідуальні розрахунки, щоб примножити свої інвестиції. Якщо у вас є потреба в більш детальних інструкціях з монтажу та точних розрахунках, варто звернутися до фахівців. Компанії також пропонують мережеві сонячні електростанції повністю готові до включення в електромережу загального користування і отримання «зеленого тарифу».

Одним з українських лідерів у сфері сонячної енергетики є компанія ATMOSFERA, в якій кожен клієнт може замовити розрахунок точної генерації і вартості особистої сонячної електростанції. А також – отримати супровід у встановленні та оформленні «зеленого тарифу». Таким чином споживач отримує детальний план генерації сонячної електростанції на цілий рік, що буде найбільш економним та енергоефективним для дому чи бізнесу.

Якщо ви оплачуєте високі рахунки за електроенергію, значить пора знайти своє унікальне рішення зі створення власної електростанції з коротким терміном окупності.

Своя гібридна електростанція – це комфорт і незалежність!

Тож, окрім очевидних екологічних переваг, такий вид сонячних електростанцій стане ще й фінансово вигідним для вашого власного споживання.

Сонячна енергія дійсно компенсує енергетичні потреби в домогосподарстві!