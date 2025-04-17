Правоохоронці вручають підозру Володимиру Прокопіву, 17 квітня 2025 рік

У четвер, 17 квітня, співробітники Служби безпеки та Національної поліції повідомили про підозру заступнику голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) з питань здійснення самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву. Його підозрюють в організації схеми із незаконного переправлення військовозобов’язаних до Європи. Про це повідомили джерела «Суспільного» та інших українських медіа у правоохоронних органах.

«У жовтні 2024 року Прокопів вже потрапляв у корупційний скандал. Тоді журналісти знайшли у його родини велику кількість об’єктів комерційної та житлової нерухомості, походження якої викликає багато запитань», – сказав співрозмовник журналістів.

Нагадаємо, 41-річний Володимир Прокопів з 2014 року є депутатом Київради, а з 2021 року обіймає посаду заступника мера Віталія Кличка. Також посадовець є головою фракції «Європейська Солідарність».

У жовтні 2024 року мер Києва Віталій Кличко тимчасово відсторонив Володимира Прокопіва від виконання обов’язків заступника голови КМВА після розслідування журналістів Bihus.Info. Розслідувачі виявили у посадовця та його близьких велику кількість нерухомості та автомобілів.

Сам Володимир Прокопів заявив, що йому немає чого приховувати й він готовий до перевірок. Він також повідомив, що написав заяву на звільнення з посади заступника голови КМВА.