Віталій Загайний обіймав посаду заступника голови ЛОДА трошки більше року

Заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Віталій Загайний звільняється з посади. На цій посаді він працював трошки більше року.

У середу, 11 травня, в прес-службі Львівської ОВА повідомили ZAXID.NET, що Віталій Загайний написав заяву на звільнення «за згодою сторін», однак відповідного розпорядження голови ЛОВА Максима Козицького про звільнення Загайного з посади станом на цей час немає.

ZAXID.NET наразі не вдалося отримати коментар Віталія Загайного щодо причин такого рішення. У прес-службі ЛОВА зазначили, що він утримується від коментарів до офіційного розпорядження про звільнення.

50-річний Віталій Загайний обіймав посаду заступника голови Львівської ОДА з березня 2021 року. У його підпорядкуванні були департаменти соцзахисту, АПК, цивільного захисту, управління туризму і курортів, служба у справах дітей. До того Загайний працював першим заступником голови Чернігівської ОДА, а раніше очолював «Центр громадянських ініціатив», який займається втіленням різних проектів у сфері місцевого самоврядування.