Заступника мера Червонограда оштрафували на 25,5 тис. грн за хабар

Віталій Гаманюк має сплатити 25,5 тис. грн штрафу

Заступник міського голови Червонограда Віталій Гаманюк має сплатити 25,5 тис. грн штрафу за отримання хабара. Як повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця Головного управління Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, у серпні минулого року правоохоронці затримали заступника мера однієї з міських рад Львівщини за підозрою у вимаганні 8 тис. грн хабара за надання дозволу на здійснення підприємницької діяльності під час проведення культурно-масових заходів.

«Розглянувши обвинувальний акт, суд визнав зловмисника винним у скоєнні правопорушення за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) та засудив до сплати штрафу в розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25,5 тис. грн», – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

У поліції не називають імені посадовця, якого засудили до сплати штрафу. Проте з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про заступника міського голови Червонограда Віталія Гаманюка, якого у серпні минулого року затримали за підозрою в отриманні 8 тис. грн хабара. Гроші він отримав від підприємця за дозвіл на оренду елементів благоустрою для розміщення пересувних елементів торгівлі.

Тоді суд арештував посадовця на 60 днів із можливістю внесення 141 тис. грн застави. Віталій Гаманюк сплатив заставу та вийшов із СІЗО. На час слідства суд відсторонив його від посади заступника міського голови.