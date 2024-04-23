Сокальський районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні ДТП заступника голови Червоноградської районної державної (військової) адміністрації (РДА) Володимира Катерину, який збив жінку на нерегульованому переході – вона отримала важкі травми. Водій оплатив потерпілій лікування та відшкодував моральну шкоду. Суд призначив Володимиру Катерині чотири роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Його не позбавили водійських прав.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року, аварія трапилась ввечері 18 листопада 2021 року на дорозі Львів-Ковель у межах селища Жвирка. Володимир Катерина керував автомобілем Daewoo Lanos, був неуважним перед проїздом нерегульованого пішохідного переходу та збив 45-річну жінку. Унаслідок зіткнення пішохідка зазнала важких травм, зокрема перелому склепіння і основи черепа. Щодо водія поліція порушила кримінальне провадження за фактом вчинення ДТП, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень.

У суді водій Daewoo Lanos повністю визнав свою провину та розповів, що того вечора, наближаючись до пішохідного переходу, він не помітив жінку, яка раптово вийшла на дорогу та збив її. Володимир Катерина зазначив, що викликав медиків, допомагав їй під час лікування, а також компенсував 130 тис. грн моральної шкоди. У вироку вказано, що обвинувачений є заступником голови Червоноградської РДА і ДТП він вчинив на автомобілі РДА.

Потерпіла підтвердила, що водій допомагав їй під час лікування та компенсував моральну шкоду. Просила суд його суворо не карати.

Справу розглянула суддя Тетяна Струс, яка дослідила усі матеріали та визнала Володимира Катерину винним у вчиненні ДТП. Йому призначили чотири роки тюрми, але звільнили від покарання з дворічним іспитовим терміном. Винуватця ДТП не позбавляли водійських прав. Страхова компанія має виплатити потерпілій близько 45 тис. грн моральної та матеріальної компенсації. Вирок ще можна оскаржити.