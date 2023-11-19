Державне бюро розслідування (ДБР) затримало на хабарі заступника начальника Коломийського відділу поліції Василя Васкула. Про це повідомляє франківське видання КУРС з посиланням на ухвали Личаківського районного суду м. Львова та Львівського апеляційного суду.

Як пише видання, за версію слідства, наприкінці липня цього року Васкул за хабар видавав дозволи на придбання, зберігання та використання зброї: один продав за 9 тис. грн, а коли взяв замовлення ще на чотири, його затримали правоохоронці.

9 серпня на вулиці Шевченка у Коломиї знайомий, який вже звернувся до правоохоронців, передав Васкулу дві фотокартки, копію паспорта і ідентифікаційного номера одного з чоловіків та 9 тис. грн. Вже 1 вересня Васкул виконав замовлення і передав «клієнту» витяг з Єдиного реєстру зброї про наявність дозволу на придбання зброї та повідомив, що може за таким же механізмом виготовити дозволи для інших осіб.

Відтак 10 жовтня Васкул отримав фотокартки, копії паспортів і ідентифікаційних номерів для виготовлення дозволів на чотирьох осіб. Разом з цим отримав 36 тис. грн і відразу був затриманий.

ДБР просило застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 500 тис. грн. Проте суд визначив Васкулу запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту – з 22:00 до 06:00 та відсторонив його від займаної посади на два місяці.

За даними YouСontrol, 25 жовтня Василь Васкул був звільнений за вчинення дисциплінарного корупційного проступку з посади начальника сектору реагування патрульної поліції. Очевидно, незадовго до звільнення Васкула понизили з посади заступника начальника Коломийського відділу поліції. Бо навіть на сайті обласної поліції він досі вказаний як заступник.