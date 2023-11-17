Правоохоронці затримали чоловіка «на гарячому», під час одержання другої частини хабара – 4000 доларів

На Львівщині правоохоронці викрили організатора незаконної схеми переправлення ухилянтів за кордон. За шість тисяч доларів іноземець виготовляв чоловіка фіктивні пенсійні посвідчення по інвалідності та гарантував безперешкодний перетин кордону.

Про викриття схеми повідомили в управлінні СБУ Львівщини 17 листопада. Як вказано у повідомленні, 43-річний громадянин однієї з країн Південного Кавказу, який тривалий час проживає в Україні, організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. За даними поліції, чоловік тимчасово живе у Львові, де й відбулось затримання.

Чоловік налагодив схему виготовлення документів про непридатність до військової служби та гарантував безперешкодний перетин держкордону в умовах воєнного стану.

Через посередників іноземець намагався знайти охочих до ухилення від мобілізації. Тим, хто виявляв бажання уникнути призову, фігурант за гроші обіцяв зробити фіктивні пенсійні посвідчення по інвалідності. Завдяки таким «документам» ухилянти мали змогу виїхати за межі України. Свої послуги він оцінив у 6000 доларів США з людини. Правоохоронці затримали чоловіка «на гарячому», під час одержання другої частини хабара – 4000 доларів.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою) та обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави. Затриманому загрожує до 9 років ув’язнення. Триває слідство.