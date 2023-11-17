Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок місцевому мешканцю Олександру П., який не прийшов у військкомат після вручення повістки та надалі відмовився від проходження військової служби. Суд призначив стриянину три роки ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, мешканець Стрия Олександр П. наприкінці травня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби, після цього йому вручили повістку про необхідність з’явитись до військкомату. Однак вручену повістку Олександр П. проігнорував. Щодо стриянина порушили кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації.

У судовому засіданні Олександр П. розповів, що 27 травня йшов по вулиці у Стрию, біля нього зупинився автомобіль з військовими, які добровільно-примусово відвезли його в військкомат. За словами обвинуваченого, він пройшов усю військово-лікарську комісію за 10 хвилин. Йому вручили повістку на 29 травня. Олександр П. заявив, що він доглядає за хворою мамою та бабцею, але опікунство не оформлював. Проходити військову службу не бажає, просить суворо не карати, в майбутньому обіцяє не вчиняти кримінальних правопорушень.

Справу розглянув суддя Руслан Шрамко, який дослідив усі матеріали справи та визнав Олександра П. винним в ухиленні від мобілізації – йому призначили три роки тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно на Львівщині пастор церкви уник покарання за переправлення ухилянтів за кордон – вони виїздили під виглядом дияконів. Проте солдата з пораненою на фронті ногою ув’язнили на п’ять років за неявку на шикування на Закарпатті. Однак інший суд на Закарпатті призначив 3400 грн штрафу посадовцю ТЦК, який безпідставно виключив з військового обліку 20 чоловіків.