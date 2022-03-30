З 27 лютого Бердянськ окупований російськими військовими

Заступниця голови Бердянської РДА підозрюють у добровільній співпраці з окупантами. Генпрокуратура оголосила їй підозру у державній зраді.

«За даними слідства, посадовиця добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська. Вона брала участь у забезпеченні діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Запорізька обласна прокуратура повідомила посадовиці про підозру у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Бердянськ від 27 лютого контролюється російськими військами. Проте мешканці не раз виходили на проукраїнські мітинги.