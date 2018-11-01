Засуджений у Білорусі журналіст із родиною виїхав до України

Білоруський журналіст Дмитро Галко, засуджений на батьківщині до чотирьох років обмеження волі за «напад на міліціонера», виїхав в Україну. Про це повідомило «Радіо Свобода» з посиланням на його батька Миколу Галко.

Сам Дмитро Галко опублікував у мережі Facebook допис, у якому передав привіт «з волі» і назвав звинувачення проти себе сфальсифікованими.

25 листопада 2017 року у мінській квартирі син журналіста з друзями-підлітками відзначав свій день народження. У квартирі перебував і Дмитро Галко. Співробітники міліції, як вважає журналіст, незаконно увірвалися в квартиру, де без дозволу стали проводити відеозйомку і затримання.

За словами міліціонера Юрія Чиркова, Галко чинив йому опір, розбив мобільний телефон і двічі вдарив. Сам Галко це заперечує. Своєї провини журналіст не визнав.

На Галка спершу склали лише адміністративний протокол за «нецензурну лайку на вулиці», але згодом порушили кримінальну справу за «напад на міліціонера» (і вже не на вулиці, а в квартирі). Після інциденту Дмитро Галко з сином поїхали в український Маріуполь. 22 квітня 2018 року, під час повернення до Мінська, Галка затримали на білорусько-українському кордоні.

17 липня Галка засудили до чотирьох років обмеження волі в установі відкритого типу. Також суд постановив стягнути з нього 850 рублів компенсації для постраждалих. На початку жовтня суд розглянув апеляцію і залишив вирок чинним.