Засудженому за вбивство Гонгадзе Пукачу переглянули термін за «законом Савченко»

Суд переглянув термін відбування покарання колишньому начальнику департаменту зовнішнього стеження Міністерства внутрішніх справ Олексію Пукачу, який був засуджений за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, повідомили «Українські новини».

Рішення суду набуло чинності 15 грудня 2017 року. Клопотання про застосування так званого «Закону Савченко» про зарахування 1 дня попереднього ув'язнення як 2 днів у термін основного покарання подав адвокат Пукача.

У матеріалах суду зазначається, що Пукач перебував у слідчому ізоляторі з 21 липня 2009 року по 6 січня 2016 року.

Суд задовольнив клопотання і перерахував 6,5 років попереднього ув'язнення як 13 років основного покарання Пукачу. Таким чином, за станом на 10 січня 2017 року засуджений відбув уже понад 14 років тюремного ув'язнення.

У суді наголосили, що у засудженого є право подати клопотання про помилування після відбуття ним не менше 20 років призначеного покарання.

Нагадаємо, що 18 травня 2017 року Верховна Рада скасувала «закон Савченко». Його дія вже не буде поширюватись на тих, хто був засуджений після його скасування.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши винним у вбивстві Гонгадзе. Апеляційний суд залишив у силі вирок.

Журналіст Георгій Гонгадзе, який викривав владу за президентства Леоніда Кучми, зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того року в лісі під Таращею Київської області виявили обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту.

Журналіста поховали 22 березня 2016 року в Києві. Усі 16 років тіло Георгія зберігалося в центральному морзі Києва.