Колишній мер Сум Олександр Лисенко долучився до ЗСУ

Колишній міський голова Сум Олександр Лисенко, якого СБУ затримала на хабарі, долучився до Збройних сил України. Про це у вівторок, 25 березня, повідомив сам Лисенко у дописі у Facebook.

«Офіційно повідомляю – я проходжу службу в лавах Збройних сил України. Наразі перебуваю на військовому полігоні. Далі буду проходити службу в тій бойовій частині, де вирішить військове командування», – написав Олександр Лисенко.

Зазначимо, що Олександр Лисенко не повідомив, яке має військове звання, але оприлюднив фото у військовій формі.

Затриманий на хабарі Олександр Лисенко долучився до ЗСУ

Нагадаємо, 2 жовтня 2023 року мера Сум Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу СБУ затримала під час отримання частини хабаря. За даними слідчих, затримані вимагали від місцевих підприємців гроші за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Зокрема, регулярні хабарі посадовцям мала надавати місцева компанія, яка займалася вивезенням сміття. У разі відмови – фігуранти погрожували підприємцям штучними перешкодами у веденні бізнесу.

3 жовтня 2023 року затриманим оголосили підозри в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн. Наступного дня, 4 жовтня, суд обрав міському голові Сум Олександру Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці із можливістю застави у 3 млн грн. 6 жовтня 2023 року Олександр Лисенко сплатив заставу та вийшов з СІЗО.

25 травня 2014 року Олександр Лисенко переміг на позачергових виборах Сумського міського голови та був обраний на посаду від партії ВО «Батьківщина». 25 жовтня 2020 його переобрали мером Сум у другому турі місцевих виборів.