На суді чоловік казав, що пропрацював у прокуратурі 15 років

Рівненський міський суд 2 листопада змінив запобіжний захід 38-річному екс-прокурору Івану Скобуху, підозрюваному у скоєнні у нетверезому стані смертельної аварії. Замість арешту без права застави чоловіка відправили під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура не згідна і вимагатиме повернення Івана Скобуха в СІЗО.

Суддя Рівненського міського суду Євген Сидорук у вівторок, 2 листопада, послабив запобіжний захід екс-прокурору Івану Скобуху й призначив йому цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. З 10 вересня до цього дня чоловік перебував у слідчому ізоляторі без права внесення застави.

Нагадаємо, близько опівночі 8 вересня на автодорозі біля села Немовичі Сарненського району Скобух, перебуваючи на кермом автомобіля Nissan Rogue, збив скутеристку, яка їхала у попутному напрямку. 35-річна жінка загинула на місті. Водій позашляховика намагався втекти, але його наздогнали патрульні, які стали свідками події. Іван Скобух був на вигляд нетверезий й відмовився проходити обстеження на стан сп’яніння. У разі відмови вважається, що водій нетверезий.

На суді під час обрання запобіжного заходу чоловік розкаявся і запевнив, що трагедія сталася через фатальний збіг обставин: начебто його відволік пес, який перебував у салоні і в ту мить кинувся під ноги. Іван Скобух також запевняв, що спиртного не вживає. До серпня 2020 він працював у прокуратурі Рівненської області, після звільнення працює адвокатом.

Прокуратура не погодилася з рішенням суду про зміну запобіжного заходу і збирається його оскаржувати. «Ми вважаємо, що підозрюваний, маючи необхідні зв’язки та можливості, поза межами установи попереднього ув’язнення зможе впливати на слідство», — ідеться у повідомленні прокуратури Рівненської області.

Івану Скобуху інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої. Санкція статті Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.