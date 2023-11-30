Двох посадовців Держпродспоживслужби затримали на хабарі 24 січня 2020 року

Шевченківський районний суд виніс вирок головній спеціалістці відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області Вікторії Нижник, яку затримали на хабарі 10 тис. грн вді підприємиці. Її оштрафували на 93,5 тис. грн. Раніше суд призначив 5 років позбавлення волі її спільнику – колишньому керівнику управління обласної Держпродспоживслужби Ярославу Ортинському.

Як вказано в матеріалах справи, Вікторія Нижник працювала у Держпродспоживслужбі з 2017 до весни 2023 року. У січні 2020 року вона отримала 10 тис. грн хабара від підприємиці, яка хотіла відкрити у Львові стоматологічний кабінет. За хабар посадовиця пообіцяла вплинути на Міністерство охорони здоровʼя, яке видає відповідні ліцензії. Під час отримання забаря 24 січня 2020 року на вул. Промисловій її затримали правоохоронці.

У суді Вікторія Нижник стверджувала, що в межах своїх посадових обовʼязків обстежила приміщення на вул. Кривоноса, 4, де підприємиця хотіла відкрити стоматологічний кабінет, та 24 січня зателефонувала їй, щоб повідомили, що акт огляду готовий. Згодом підприємиця прийшла в офіс Держпродспоживслужби, забрала акт та передала Вікторії Нижник 10 тис. грн, який та, своєю чергою, мала передати в МОЗ. Своєї провини посадовиця не визнала, адже ці гроші, за її словами, були призначені як хабар не їй, а чиновниці міністерства.

Враховуючи обставини справи, суддя Шевченківського райсуду Василь Кавацюк визнав Вікторію Нижник винною за ч. 2 ст. 369-2 ККУ та призначив 93,5 тис. грн штрафу. Крім цього, вона має заплатити 5,7 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.