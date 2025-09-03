Завдаток спонукає обидві сторони довести угоду до кінця

Під час купівлі-продажу квартири сторони можуть домовитися про завдаток або аванс, щоб підтвердити серйозність намірів. Чим відрізняються ці два платежі та як не втратити гроші, пояснює сайт «Новини.Live».

Що таке завдаток у купівлі нерухомості

Завдаток, що зазвичай становить 5-10% від ціни нерухомості, справді підтверджує серйозність намірів обох сторін, адже цей платіж має двосторонній захисний характер. Для покупця це спосіб забронювати об’єкт та уникнути його продажу іншому клієнту. Для продавця – це гарантія, що покупець не відмовиться без вагомих причин.

Цивільний кодекс України визначає наслідки за зрив угоди після сплати завдатку: якщо угода не відбулася з вини покупця, гроші залишаються у продавця, а якщо ж продаж зірвався через продавця – він зобов’язаний повернути удвічі більшу суму.

Що таке аванс у купівлі нерухомості

Аванс часто плутають із завдатком, хоча ці два інструменти різняться юридичними наслідками. Аванс є лише передоплатою.

Якщо сторони не дійшли згоди чи угода не відбулася, гроші повертаються покупцеві, проте жодних санкцій для сторони, через яку угода не відбулась, не буде.

У випадку купівлі житла більш безпечним є завдаток, адже він дозволяє уникнути необґрунтованих відмов і створює баланс інтересів.

Перед внесенням завдатку за житло варто обов’язково перевірити об’єкт купівлі юридично – замовити витяги з реєстрів, звірити інформацію у нотаріуса та з’ясувати всі юридичні нюанси об’єкта. На практиці часто застосовується попередній договір купівлі-продажу, де чітко фіксуються умови, строки, обов’язки і порядок повернення грошей.

Як безпечно передати гроші при купівлі житла

Передача грошей повинна відбуватися лише у письмовій формі. Найпоширенішим варіантом є договір завдатку, підписаний обома сторонами у присутності нотаріуса або представника агентства нерухомості. У договорі необхідно прописати:

точну суму та валюту завдатку;

термін остаточного розрахунку;

умови повернення у разі зриву угоди;

порядок усунення юридичних перешкод.

Такий документ дисциплінує обидві сторони та сприяє прозорості угоди.