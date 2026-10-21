Завод Kromberg & Schubert на Житомирщині припинив роботу

На Житомирщині після російських атак припинив роботу німецький завод Kromberg & Schubert. Підприємство спеціалізується на виробництві електричних бортових кабельних систем для автомобілів. Про це в середу, 21 жовтня, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За словами Віталія Бунечка, завод Kromberg & Schubert, розташований у Житомирському районі, має 100% німецьких інвестицій. Він був одним із найбільших бюджетоутворювальних підприємств області, але через російські атаки був змушений припинити роботу.

«Для Житомирщини це дійсно серйозний удар: під загрозою доля 3600 працівників, а також мільйони гривень податків, які надходили до бюджетів різних рівнів. Зараз керівництво заводу разом із власниками напрацьовує рішення, щоб забезпечити людей роботою. Частина працівників, імовірно, виїде за кордон, частина працюватиме в інших містах», – повідомив Віталій Бунечко.

Зауважимо, що компанія Kromberg & Schubert спеціалізується на виробництві електричних бортових кабельних систем для автомобілів Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda, MAN та Porsche. Німецька компанія має два заводи в Україні – у Луцьку та Житомирському районі.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Підприємство Kromberg & Schubert на Волині працює з 2005 року, а завод на Житомирщині – з 2016 року. Загалом Kromberg & Schubert налічує близько 50 тисяч співробітників, які працюють на 40 заводах компанії по всьому світу.

Луцький завод Kromberg & Schubert оголосив про припинення роботи 17 жовтня після того, як росіяни тричі атакували підприємство ударними дронами. Завод компанії на Житомирщині вже тимчасово припиняв роботу після російського обстрілу у вересні.