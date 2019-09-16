Завтра частина мешканців Франківського району Львова буде без газопостачання

Частина мешканців Франківського району будуть без газопостачання

У вівторок, 17 вересня, через ремонтні роботи на газопроводі частина мешканців Франківського району будуть без газопостачання.

«У зв'язку з проведенням невідкладних робіт на газопроводі середнього тиску, у вівторок, 17 серпня, від 10:00 до 17:00 буде тимчасово припинено подачу природного газу. Відновлення газопостачання розпочнеться після 17:00», – повідомили у прес-службі ПАТ«Львівгаз».

Газопостачання буде припинено за такими адресами: вул. Кн. Ольги, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 122а; вул. Володимира Великого, 1, 2а, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13-17, 19-23, 25, 29, 31, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 47, 47а, 49, 49а, 51, 53, 53а, 57, 59а, 59; вул. Тролейбусна, 2, 4, 6-8, 10, 12, 14; вул. Рубчака, 2, 4-7, 10, 12, 14, 17а, 21а, 21б, 21в, 23, 25, 29, 31, 33, 33а, 35, 37; вул. Стрийська, 104, 106, 178а, 148; вул. Наукова, 2, 2а, 2в, 2д, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 34.

Відновлення газопостачання розпочнеться після 17 години.