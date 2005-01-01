Завтра «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у чотирьох районах Львова

У вівторок, 26 грудня, ПАТ «Львівобленерго» через планові ремонтні роботи знеструмить частину будинків у чотирьох районах Львова. Зокрема, протягом дня світла не буде: Галицький район: вул. Вітовського, 3-33 (непарні), 10-18 (парні), вул. Зарицьких, 14-38 (парні), 21, вул. Турецька (всі будинки). Личаківський район: вул. Балкова (всі будинки), вул. Старознесенська, 16-86. Франківський район: вул. 4-та Білогорська (всі будинки), вул. Іванюти (всі будинки), вул. Айвазовського (всі будинки), вул. Білогорща (всі будинки), вул. Бандрівського (всі будинки), вул. Веделя (всі будинки), вул. Медвецького, 10, вул. Окружна, 8, 36-44, вул. У. Кравченко, 8, вул. Кондукторська, 16, 20а, вул. Копача (всі будинки), вул. Проста (всі будинки), вул. Пташина (всі будинки), вул. Сулими (всі будинки), вул. Терлецького (всі будинки), вул. Гайовської (всі будинки), вул. Жемчужникова (всі будинки), вул. Кобилиці, 38-40, вул. Лаврівського (всі будинки), вул. Левандівська, 36, 36а, вул. музики, 46-50, вул. Параджанова, 3,5, вул. Повітряна, 5-25, вул. Стадників (всі будинки). Шевченківський район: 1-й Топольний провулок (всі будинки), 2-й Топольний провулок (всі будинки), 3-й Топольний провулок (всі будинки), 4-й Топольний провулок (всі будинки), 5-й Топольний провулок (всі будинки), 6-й Топольний провулок (всі будинки), вул. Замарстинівська, 107, вул. Мурашка (всі будинки), вул. Пачовського (всі будинки), вул. Покутська (всі будинки), вул. Торфяна, 9, 11, 13, 19, вул. Гордієнка (всі будинки), вул. Топольна (всі будинки). Ремонтні роботи у цих районах міста розпочнуться о 9:00 та триватимуть до 17:00.

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