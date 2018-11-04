Завтра «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у п’яти районах Львова

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 18:5615810

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У понеділок, 5 листопада, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у п’яти районах Львова та у Винниках. Зокрема, протягом дня не буде світла за такими адресами:

Залізничний район: пл. Князя Святослава, 3, 6, 7, вул. Ярослава Мудрого (всі будинки).

Личаківський район: вул. Вагилевича (всі будинки), вул. Дороша (всі будинки), вул. Самійленка, 24-36, 70, вул. Тарнавського, 1-21.

Винники: вул. Богдана Хмельницького (всі будинки), вул. Забава (всі будинки).

Сихівський район: вул. Трильовського, 17, 21.

Франківський район: вул. Холодноярська, 1-13а, вул. Пулюя, 34а, вул. Сонячна (всі будинки).

Шевченківський район: вул. Пстрака (всі будинки), вул. Сеньковича (всі будинки), вул. Шевченка (всі будинки).

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