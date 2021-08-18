Саме на Левандівці з'явилася перша вулиця імені Сергія Параджанова в Україні

У четвер, 19 серпня, у Львові розпочинається фестиваль Параджанова на Левандівці «Колір змін». Вже вшосте подія поєднає кінопокази, візуальні проекти, музичні концерти та театральні постановки. Головною локацією фестивалю є культурно-мистецький центр «Супутник», що на вул. Повітряній, 20. Упродовж 19-24 серпня тут відбуватимуться різноманітні лекції, виставки та майстер-класи.

Програма фестивалю:

19 серпня, четвер «Гранатовий день»

14:00 Виставка Рафаеля Морселето та Романа Чухвіцького/Виставка кіноафіш.

15:00 Майстерка «Магія різнотрав’я» Галина Труш та Олена Піга.

ART prostir Центральної дитячої бібліотеки м. Львова.

16:00 Вікторія Данелян «Грузія Параджанова: Онлайн-екскурсія».

17:00. Діана Клочко Лекція «Колажі Параджанова і українське бароко».

18:00-20:00 Зустріч з Андрієм Козицьким дослідником історії летовища «Левандівка», автором книги «Крила над Галичиною», істориком.

20:00-22:00 відкриття VI Міжнародного фестивалю Параджанова на Левандівці.

20 серпня, п’ятниця «Золотий день»

14:00 Виставка Рафаеля Морселето та Романа Чухвіцького/Виставка кіноафіш.

15:00 ГО МЦ «Нові Орбіти» Відеоілюстрація фрагментів книги «Крила над Галичиною».

16:00 Майстер-клас з hand made Косаняк Андрій.

17:00-19:00 Роман Давид. Лекція «Дон Кіхот Українського Кіно. Пам’яті Івана Миколайчука».

19:00-21:00 Лекція «Детальний план Левандівки – основа культурної стратегії розвитку мікрорайону

О. Дацко».

21:00 Кінопоказ.

21 серпня, субота «Бірюзовий день»

14:00 Виставка Рафаеля Морселето та Романа Чухвіцького/Виставка кіноафіш.

15:00 Сергій Тримбач Лекція – Сергій Параджанова і його українське оточення, або як витворювались «Тіні забутих предків» (онлайн включення).

16:00 Майстер-клас з вокалу (дует, тріо, квартет) Анастасія Комаровська.

17:00 Холі-шоу.

18:00 Майстер-клас із академічного вокалу Анна Немерко.

19:00-20:00 Борис Карпус. Практичні рекомендації мера Нововолинська, щодо написання запитів до органів влади.

20:00-21:00 Дискусія. Патріотизм у гаслах та діях прикладах локальної громади політичний експерт Олександр Антонюк.

21:00 Кінопоказ.

22 серпня, неділя «Бузковий день»

14:00 Експозиція Рафаеля Морселето та Романа Чухвіцького/Виставка кіноафіш.

15:00-18:00 Хореографічний Майстер-клас східних, бальних, сучасних танців та хіп-хопу. Галина Журавльова, Надія Мікрюкова, Богдан Сушко, Вікторія Щурак.

18:00-20:00 Розмова. ІСК 2021: проекти для міста, культурні політики для країни. Юлія Хомчин.

20:00 Кінопоказ.

23 серпня, понеділок «Пшеничний день»

10:00 Урочиста зміна прапору Майдану на державний прапор України на Алеї Небесної Сотні.

14:00 Виставка Рафаеля/Виставка Романа Чухвіцького/Виставка кіноафіш.

15:00 Анастасія та Сергій Глотови. Практичний патріотизм, безнадійна дійсність.

16:00 Кінопокази.

17:00 Фільм В. Вишиваний ГО «Разом».

18:00-20:00 Дискусія «Вироблено у Львові. Про економічний патріотизм» Вікторія Довжик.

20:00 Кінопокази.

24 серпня, вівторок «Калиновий день»

14:00 Виставка Рафаеля/Виставка Романа Чухвіцького/Виставка кіноафіш.

14:00-16:00 Екскурсія Левандівкою.

16:00 Театр української пісні «Кралиця» «Від зими до літа – піснями наша доля шита».

17:00 Урочистий концерт з нагоди святкування 30-річчя Дня Незалежності України.

Більше інформації про подію на сторінці фестивалю у Facebook.

До слова, перша вулиця імені Сергія Параджанова в Україні з'явилася у 90-х роках саме на Левандівці.

Нагадаємо, у вихідні, 21-22 серпня, у Львові також відбудеться фестиваль «Ніч у Львові», а 22-24 серпня запрошують на фестиваль крафтового морозива у Парк культури. Також ZAXID.NET підготував повну програму святкування Дня Незалежності у Львові, а також розповідає про усі фестивалі серпня на Львівщині.