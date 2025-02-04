Міський голова Львова Андрій Садовий у вівторок, 4 лютого, опублікував фото зайця, який бігає по рекультивованому Грибовицькому полігону. Технологічна екультивація сміттєзвалища тривала чотири роки. Наступний етап відновлення території розпочнеться у березні – площу засиплють ґрунтом, висадять рослини та облаштують резервуари для очищення води. До кінця 2025 року на полігоні облаштують сквер. Всі роботи проводить компанія-підрядник з Туреччини GOKSIN. Андрій Садовий додав, що це перший в Україні полігон, який рекультивували за європейськими стандартами.

Фото: Роман Балука для Львівської міськради