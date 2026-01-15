Восени 2025 року Господарський суд Чернігівської області відкрив провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Волинь-Паливо». Компанія, яка працює на ринку трохи більше трьох років, накопичила понад 170 млн грн боргів перед дев’ятьма кредиторами. Про це у вівторок, 13 січня, повідомив центр журналістських розслідувань «Сила правди».

ТОВ «Волинь-Паливо» заснували у серпні 2022 року в Луцьку. Першим власником компанії був житель Ківерців Юрій Гловацький. Підприємство займалося роздрібною торгівлею пальним. У лютому 2024 року фірму перереєстрували на Юрія Чишія з Любомля, а в серпні 2025 року компанія змінила юридичну адресу з Волині на Чернігівщину.

Перереєстрація відбулася за два місяці до початку процедури банкрутства. Її ініціювало вінницьке ТОВ «ВНП», якому «Волинь-Паливо» заборгувало 6,5 млн грн за скраплений газ.

За даними аналітичної системи YouControl, попри стрімке зростання чистого доходу – з приблизно 24 млн грн у 2022 році до майже 1,7 млрд грн у 2023–2024 роках – компанія декларувала збитки. У рік створення вони становили майже 6 млн грн, у наступні два роки – понад 100 млн і 200 млн грн відповідно. Власний капітал підприємства був від’ємним, а діяльність фінансували переважно за рахунок залучених коштів.

Загалом дев’ять кредиторів заявили вимоги на суму понад 170 млн грн. Йдеться про борги за постачання палива та електроенергії, позики, податкові зобов’язання та заборгованість із зарплати.

Серед кредиторів – луцьке ТОВ «Волиньенергопостач», якому «Волинь-Паливо» винне 4,3 млн грн, з яких майже 3,7 млн грн – за спожиту електроенергію. Компанією володіє та керує колишній очільник «Укртранснафти» Олександр Лазорко – у минулому соратник і однокурсник народного депутата з Волині Ігоря Палиці.

Олександр Лазорко очолював ПАТ «Укртранснафта» у 2009–2020 роках. У ЗМІ його неофіційно називали менеджером олігарха Ігоря Коломойського. Кілька років він перебував у Великій Британії на тлі кримінальних проваджень щодо можливих збитків державі на мільйони гривень під час його керівництва компанією.

Дані про фінансову діяльність ТОВ у 2022–2024 роках (скриншот з YouControl)

Найбільшим кредитором «Волинь-Палива» є ТОВ «Інкам Фінанс» із боргом понад 79 млн грн, переважно за договорами позики. Очільницею та єдиною власницею компанії з 2019 року є жителька Запоріжжя Олена Кириленко. Раніше вона працювала головним бухгалтером запорізької філії ТОВ «Біотрейд» – ексклюзивного дистриб’ютора соків «Біола», які виробляла підконтрольна групі «Приват» компанія «Ерлан». Бензин і скраплений газ «Інкам Фінанс» закуповувало в «Укртатнафти» та «Укрнафти», які до повномасштабного вторгнення вважалися підконтрольними «Привату».

Значні вимоги також заявили компанії, пов’язані з групою «Приват»:

ПрАТ «Нафтопереробний комплекс “Галичина”» – майже 41 млн грн;

АТ «Одеснафтопродукт» – близько 29 млн грн.

Окрім того, Західне міжрегіональне управління ДПС вимагає від «Волинь-Палива» сплатити понад 8,4 млн грн податкового боргу. Серед інших кредиторів – рівненська компанія «ЗЕ.ТЕК», тютюнова фірма Dl Solution, фізичні особи та приватне підприємство «Галактика».

Власник «Волиньенергопостачу» Олександр Лазорко в коментарі журналістам заявив, що не має стосунку до групи «Приват» і заперечив участь у будь-яких схемах виведення коштів. За його словами, якби він сумнівався у платоспроможності контрагента, не укладав би з ним договорів.