Збірна України з тенісу каменя на камені не залишила від суперника

Збірна України достроково здобула право зіграти у плейоф Першої світової групи Кубка Девіса. Після першого дня рахунок був 2:0 на користь «синьо-жовтих» – свої одиночні матчі виграли Владислав Орлов і В'ячеслав Бєлінський. Для загального успіху українцям треба було здобути ще одну перемогу в останніх трьох матчах. У суботу першими на корти в Туреччині вийшли пари. Олександр Овчаренко та Владислав Орлов протистояли Роберто Сіду та Петеру Бертрану.

Кубок Девіса. Друга Світова група

Україна (Олександр Овчаренко / Владислав Орлов) – Домініканська Республіка (Роберто Сід Саберв / Петер Бертран) – 2:0 (7:6, 6:2)

Перший сет минув у непоступливій боротьбі. Домініканці одразу ж захопили ініціативу і довели рахунок до 4:1 на свою користь. Однак українці зібрались і зуміли перевести гру на тай-брейк, де більше пощастило нашим хлопцям. На куражі «синьо-жовті» дотисли суперника і в другій партії, закривши гру з рахунком 2:0. Як наслідок, Україна достроково вийшла у плейоф Першої світової групи Кубка Девіса.

Олексій Крутих (ATP № 457) – Еммануель Муньйос (ATP № 2171) – 2:0 (6:1, 6:4)

А згодом у четвертому поєдинку, який мав суто статистичне значення, п'ята ракетка України Олексій Крутих зійшовся з Еммануелем Муньйосом (у світовій класифікації він посідав 2171 місце). Олексій розбив суперника, витративши на перемогу 59 хвилин. Розтрощивши суперника у першому сеті (дозволив йому взяти лише один гейм), українець у другій партії дещо розслабився і дозволив домініканцю на якийсь час скоротити відставання. Однак Крутих зумів зібратися і завершити поєдинок без необхідності грати третій сет.

У плейоф Першої світової групи українці зустрінуться з однією з 25-ти збірних, які змагатимуться на цьому етапі (13 переможців з Другої світової групи та 13 збірних, які програють в матчах Першої світової групи). Матчі плейоф Першої світової групи відбудуться у 2026 році.