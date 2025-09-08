Світоліна і Костюк покращили позиції в оновленому рейтингу WTA
Одразу 12 українок перебувають у топ-500 світового рейтингу
Жіноча тенісна асоціація (WTA) у понеділок, 8 вересня, оновила рейтинг найкращих тенісисток світу за підсумками US Open-2025. Перша ракетка України Еліна Світоліна, попри поразку в першому колі Відкритого чемпіонату США, піднялася на дві позиції й посідає 13 сходинку.
Марта Костюк після дебютного в кар'єрі виходу в 1/8 фіналу US Open спрогресувала в рейтингу на три позиції і йде тепер 25-тою.
Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева зазнали поразок на старті турніру. Перша втратила дві позиції, опустившись на 33-тю сходинку, а друга опустилась на сім позицій і нині перебуває на 75-му місці. 14 позицій втратила після поразки на старті кваліфікації Дар'я Снігур, яка посідає 185 рядок.
Ангеліна Калініна не брала участі в US Open та опустилась на 152-ту сходинку. Своєю чергою Олександра Олійникова піднялась на 27 позицій після дебюту у кваліфікації та трьох перемог на челенджері у швейцарському Монтре і стала 175-ю. На 3 позиції, до 267-ї, піднялася Анастасія Соболєва.
У топ-3 змін не відбулося – лідером як і раніше є Аріна Сабалєнка, друга позиція у польки Іги Швьонтек, а трійку замикає американка Коко Гофф. На найвищу для себе 4-ту позицію піднялася фіналістка US Open, американка Аманда Анісімова. Джессіка Пегула припинила боротьбу на турнірі у півфіналі, не зумівши захистити торішній фінал, тому з четвертої сходинки перемістилася на сьому.
Світовий рейтинг WTA:
- 1. Аріна Сабалєнка (Білорусь) – 11225 очок
- 2. Іга Швьонтек (Польща) – 7933
- 3. Коко Гофф (США) – 7874
- 4. Аманда Анісімова (США) – 5159 (+5)
- 5. Мірра Андрєєва (Росія) – 4793
- 6. Медісон Кіз (США) – 4579
- 7. Джессіка Пегула (США) – 4383 (-3)
- 8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4006
- 9. Цінь Вень Чжен (Китай) – 4003 (-2)
- 10. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3833
- ...
- 13. Еліна Світоліна (Україна) – 2606 (+2)
- 25. Марта Костюк (Україна) – 1766 (+3)
- 33. Даяна Ястремська (Україна) – 1559 (-2)
- 75. Юлія Стародубцева (Україна) – 911 (-7)
- 152. Ангеліна Калініна (Україна) – 473 (-17)
- 175. Олександра Олійникова (Україна) – 411 (+27)
- 185. Дар’я Снігур (Україна) – 391 (-14)
- 267. Анастасія Соболєва (Україна) – 260 (+3)
- 303. Валерія Страхова (Україна) – 220 (+4)
- 370. Леся Цуренко (Україна) – 157 (-10)
- 392. Катаріна Завацька (Україна) – 142 (+85)
- 418. Вероніка Подрез (Україна) – 129 (+12)