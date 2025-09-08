Марта Костюк побила особистий рекорд на Відкритому чемпіонаті США

Жіноча тенісна асоціація (WTA) у понеділок, 8 вересня, оновила рейтинг найкращих тенісисток світу за підсумками US Open-2025. Перша ракетка України Еліна Світоліна, попри поразку в першому колі Відкритого чемпіонату США, піднялася на дві позиції й посідає 13 сходинку.

Марта Костюк після дебютного в кар'єрі виходу в 1/8 фіналу US Open спрогресувала в рейтингу на три позиції і йде тепер 25-тою.

Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева зазнали поразок на старті турніру. Перша втратила дві позиції, опустившись на 33-тю сходинку, а друга опустилась на сім позицій і нині перебуває на 75-му місці. 14 позицій втратила після поразки на старті кваліфікації Дар'я Снігур, яка посідає 185 рядок.

Ангеліна Калініна не брала участі в US Open та опустилась на 152-ту сходинку. Своєю чергою Олександра Олійникова піднялась на 27 позицій після дебюту у кваліфікації та трьох перемог на челенджері у швейцарському Монтре і стала 175-ю. На 3 позиції, до 267-ї, піднялася Анастасія Соболєва.

У топ-3 змін не відбулося – лідером як і раніше є Аріна Сабалєнка, друга позиція у польки Іги Швьонтек, а трійку замикає американка Коко Гофф. На найвищу для себе 4-ту позицію піднялася фіналістка US Open, американка Аманда Анісімова. Джессіка Пегула припинила боротьбу на турнірі у півфіналі, не зумівши захистити торішній фінал, тому з четвертої сходинки перемістилася на сьому.

Світовий рейтинг WTA: