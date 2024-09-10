Підопічні Сергія Реброва зобов'язані брати очки з розбалансованим суперником

У вівторок, 10 вересня, збірна України у 2-му турі Ліги націй у дивізіоні B1 зіграє з Чехією. Поєдинок відбудеться у Празі на «Фортуна Арені» і розпочнеться о 21:45. Обслуговуватиме матч шотландська бригада арбітрів на чолі з 42-річним колишнім пресофіцером поліції Джоном Бітоном.

Обидві команди невдало розпочали турнір: Україна у стартовому матчі несподівано поступилась Албанії (1:2), а Чехія була сенсаційно розгромлена Грузією (1:4). Тож про ціну перемоги не варто й говорити. Щобільше, у таборі суперника «синьо-жовтих» справжній бунт – главу Федерації футболу Чехії Петра Фусека вимагають звільнити через необґрунтоване збільшення гравцям преміальних (особливо після невдалого виступу на Євро-2024).

Українська збірна вдруге перетнеться з Чехією в Лізі націй. Перше побачення колективів припало на дебютний сезон турніру. Тоді Україна під керівництвом Андрія Шевченка здобула дві перемоги (2:1, 1:0).

Надійний букмекер FAVBET фаворитом протистояння вважає Чехію. На її перемогу дають 2,33, тоді як успіх України оцінюють у 3,30. Нічия котирується у 3,40.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Фахівці чекають не надто результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,01, тоді як тотал менше 2,5 – 1,89.

Головними голеадорами вважають Патріка Шика (3,00) та Адама Гложека (3,40) у Чехії та Романа Яремчука (3,60) і Андрія Ярмоленка (3,80) в України. Є й екзотичні варіанти: наприклад шанси Миколи Матвієнка забити оцінюють у 24,00, а хет-трик Циганкова – у 80,00.

Де дивитися матч Ліги націй між Чехією та Україною

Поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Ліги націй. Ігри збірної України можна буде переглянути на медіасервісі за передплатами «Максимальна», «Спорт», а також «Оптимальна».

Суспільне Мовлення – партнер MEGOGO в трансляції Ліги націй – покаже вересневі матчі збірної України на місцевих телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Київ, Суспільне Харків та ін.) у цифровому етері Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT). На ОТТ-сервісах, які не мають прав на показ Ліги націй, буде обмежена трансляція місцевих телеканалів Суспільного Мовлення.