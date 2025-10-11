Збірна України втратила лідера перед матчем відбору ЧС-2026 з Азербайджаном
Тренерський штаб «синьо-жовтих» зіткнувся з черговими кадровими проблемами
До теми
- Україна у матчі з вісьмома голами здобула вольову перемогу над Ісландією у відборі на ЧС-2026 ZAXID.NET
- Україна зганьбилась з Азербайджаном, втративши перемогу над головним аутсайдером групи ZAXID.NET
- Збірна України U-21 на останніх хвилинах врятувала нічию з Угорщиною у відборі на Євро-2027 ZAXID.NET
Півзахисник «Шахтаря» Георгій Судаков, який на правах оренди захищає кольори португальської «Бенфіки», не допоможе збірній Україні у матчі кваліфікації за вихід на чемпіонат світу 2026 року проти Азербайджану. Про це 23-річний хавбек написав на своїй сторінці в інстаграм.
«На жаль, для мене цей збір завершився, сподіваюся на швидке відновлення. Хлопцям бажаю перемоги в наступному матчі», – написав Судаков у своїй соцмережі.
Нагадаємо, Георгій травмувався у матчі з Ісландією (5:3) наприкінці першого тайму та був змушений залишити поле. Отримавши медичну допомогу, півзахисник ще декілька хвилин продовжив гру, однак згодом попросив заміну.
Нагадаємо, вже у понеділок, 13 жовтня, Україна в межах 4-го туру кваліфікації Мундіалю зіграє з Азербайджаном (перша гра між командами завершилась нічиєю). Після трьох матчів Ребров і Ко йдуть у турнірній таблиці групи D на другій сходинці, маючи у своєму доробку 4 очки.