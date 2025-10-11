Георгій Судаков достроково завершив жовтневий збір національної команди

Півзахисник «Шахтаря» Георгій Судаков, який на правах оренди захищає кольори португальської «Бенфіки», не допоможе збірній Україні у матчі кваліфікації за вихід на чемпіонат світу 2026 року проти Азербайджану. Про це 23-річний хавбек написав на своїй сторінці в інстаграм.

«На жаль, для мене цей збір завершився, сподіваюся на швидке відновлення. Хлопцям бажаю перемоги в наступному матчі», – написав Судаков у своїй соцмережі.

Нагадаємо, Георгій травмувався у матчі з Ісландією (5:3) наприкінці першого тайму та був змушений залишити поле. Отримавши медичну допомогу, півзахисник ще декілька хвилин продовжив гру, однак згодом попросив заміну.

Нагадаємо, вже у понеділок, 13 жовтня, Україна в межах 4-го туру кваліфікації Мундіалю зіграє з Азербайджаном (перша гра між командами завершилась нічиєю). Після трьох матчів Ребров і Ко йдуть у турнірній таблиці групи D на другій сходинці, маючи у своєму доробку 4 очки.