Роман яремчук поповнив лазарет національної команди

Нападник грецького «Олімпіакоса» Роман Яремчук не допоможе збірній України у кваліфікації ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану, повідомив на передматчевій пресконференції головний тренер «синьо-жовтих» Сергій Ребров. За інформацією УАФ, Яремчук травмувався у матчі за «Олімпіакос». Парадоксально, що у поточному сезоні українець ще не виходив на поле у складі свого клубу.

Це далеко не перша втрата України через травму. Раніше зі складу вибули травмовані Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, а також голкіпер Андрій Лунін. На заміну їм Ребров довикликав Назара Волошина, перевів з резервного списку до основного Богдана Михайліченка, Владислава Дубінчака та Георгія Бущана.

Востаннє в складі збірної України Яремчук виходив у матчі товариського турніру в Канаді «Canadian Shield», де зіграв 24 хвилини у переможній грі проти збірної Нової Зеландії. Всього за «синьо-жовтих» Роман провів 63 матчі, в яких забив 17 голів та віддав вісім асистів.

Нагадаємо, стартовий поєдинок кваліфікації чемпіонату світу проти Франції Україна зіграє у п'ятницю, 5 вересня, о 21:45. А вже 9 вересня зустрінеться з Азербайджаном.