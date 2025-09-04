Національна команда спробує здобути свою другу в історію перемогу на «Ле Бльо»

У п’ятницю, 5 вересня, збірна України зіграє свій перший поєдинок кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Суперником команди Сергія Реброва буде грізна збірна Франції. Поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві на стадіоні «Тарчинські Арена». Початок зустріч о 21:45 за київським часом. Головним рефері буде нідерландець Данні Маккелі, а за VAR відповідатиме його земляк Денніс Гіглер.

Де дивитися матч Україна – Франція? Трансляцію гри, як і всіх наступних матчів кваліфікації, ексклюзивно покаже MEGOGO на своїй платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK N+S», а також безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.

Матч коментуватимуть Вадим Скічко та Віталій Кравченко, а студію перед грою, що стартує о 20:30, вестиме Володимир Кобельков. Експертами ефіру стануть Олександр Головко та Денис Бойко.

Нагадаємо, збірна України боротиметься за вихід на Мундіаль у групі D. Окрім Франції її суперниками також будуть Азербайджан та Ісландія.