Віталій Миколенко зазнав травми у таборі «Евертона»

У складі збірної України, яка готується до стартових матчів відбору ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану, сталася вимушена заміна, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Табір команди залишив захисник англійського «Евертона» Віталій Миколенко. Після проходження МРТ у гравця було виявлено ушкодження, якого він зазнав у матчах за «ірисок». Миколенка замінить захисник київського «Динамо» Владислав Дубінчак.

Додамо, що це вже не перша втрата українців. Раніше Андрія Луніна замінив Георгій Бущан, Олександра Тимчика – Богдан Михайліченко, а Назара Волошина перевели з резервного списку.

Нагадаємо, Україна стартує у відборі до чемпіонату світу матчем проти Франції. Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 5 вересня. А вже за чотири дні, 9 вересня, «синьо-жовті» зіграють з Азербайджаном.

Склад збірної України:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Бущан («Аль-Шабаб», Саудівська Аравія)

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар»), Тарас Михавко, Владислав Дубінчак (обидва – «Динамо»), Богдан Михайліченко («Полісся»)

Півзахисники: Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925»), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – «Динамо»), Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор», Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція), Артем Довбик («Рома», Італія), Владислав Ванат («Динамо»).

Резервний список: