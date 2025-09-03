Миколенко не допоможе збірній України у матчі відбору ЧС-2026 проти Франції
Сергій Ребров зіткнувся з черговою кадровою проблемою
У складі збірної України, яка готується до стартових матчів відбору ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану, сталася вимушена заміна, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Табір команди залишив захисник англійського «Евертона» Віталій Миколенко. Після проходження МРТ у гравця було виявлено ушкодження, якого він зазнав у матчах за «ірисок». Миколенка замінить захисник київського «Динамо» Владислав Дубінчак.
Додамо, що це вже не перша втрата українців. Раніше Андрія Луніна замінив Георгій Бущан, Олександра Тимчика – Богдан Михайліченко, а Назара Волошина перевели з резервного списку.
Нагадаємо, Україна стартує у відборі до чемпіонату світу матчем проти Франції. Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 5 вересня. А вже за чотири дні, 9 вересня, «синьо-жовті» зіграють з Азербайджаном.
Склад збірної України:
- Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Бущан («Аль-Шабаб», Саудівська Аравія)
- Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар»), Тарас Михавко, Владислав Дубінчак (обидва – «Динамо»), Богдан Михайліченко («Полісся»)
- Півзахисники: Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925»), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – «Динамо»), Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор», Туреччина).
- Нападники: Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція), Артем Довбик («Рома», Італія), Владислав Ванат («Динамо»).
Резервний список:
- Євген Чеберко («Коламбус Крю», США), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко (обидва – «Динамо»).