«Синьо-жовті» стартують у боротьбі за вихід на світову першість

У п’ятницю, 5 вересня, національна збірна України розпочне свій шлях на чемпіонат світу з футболу 2026 року, який відбудеться на полях США, Канади та Мексики. «Синьо-жовті» потрапили до групи D, де їхніми суперниками будуть Азербайджан, Ісландія та Франція. Саме з останніми підопічні Сергія Реброва і розпочнуть свою боротьбу у кваліфікації.

Поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві на стадіоні «Тарчинські Арена». Початок зустріч о 21:45 за київським часом.

Збірні України та Франції зустрічались у своїй історії в матчах різного рівня 12 разів. Шість разів перемогу здобували «трикольорові», тоді як «синьо-жовті» свою єдину перемогу здобули в листопаді 2013 року, коли в першому матчі плейоф відбору ЧС-2014 тріумфували в Києві на НСК «Олімпійський» з рахунком 2:0.

Цікаво, що команди грали в одній групі у кваліфікації на Мундіаль 2022 року. Обидва поєдинки завершилися з однаковим рахунком 1:1.

Де дивитися матч Україна – Франція? Поєдинок у прямому ефірі транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO – каналі «Megogo Футбол 1». Тут трансляцію супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

Паралельно показ матчу здійснюватиметься на безкоштовному каналі платформи «Megogo Спорт» у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.