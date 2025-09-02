Тренерський штаб «синьо-жовтих» зіткнувся з черговою кадровою проблемою

Головний тренер збірної України Сергій Ребров змушений зробити вимушену заміну перед матчем відбору на чемпіонат світу 2026 року з Францією, повідомляє офіційний сайт УАФ. З заявки національної команди вибув голкіпер Реала Андрій Лунін. Воротар не зможе допомогти синьо-жовтим через пошкодження.

Лунін прибув до розташування збірної у Польщі, але після проходження додаткового медичного обстеження залишив табір команди. Його у складі замінить воротар саудівського «Аль-Шабаба» Георгій Бущан, якого перевели з резервного списку.

До слова, востаннє Бущан викликався до національної команди у листопаді 2024 року на матчі Ліги націй проти Грузії та Албанії, які провів у запасі. Останню гру за Україну в основі голкіпер провів у липні 2024 року проти Польщі (1:3) у межах підготовки до Євро-2024.

Нагадаємо, у вересні Україна стартує у кваліфікації ЧС-2026, де у групі D боротиметься з Францією, Ісландією та Азербайджаном за вихід на Мундіаль.

Склад збірної України:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Бущан («Аль-Шабаб», Саудівська Аравія)

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар»), Тарас Михавко («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Богдан Михайліченко («Полісся»)

Півзахисники: Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925»), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – «Динамо»), Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор», Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція), Артем Довбик («Рома», Італія), Владислав Ванат («Динамо»).

Резервний список: