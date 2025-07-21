Україна вперше вийшла у фінальну частину змагань

Жіноча збірна України 17 вересня 2025 року у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг зіграє з Іспанією. Тренерський штаб «синьо-жовтих» оголосив заявку на фінальний раунд турніру. До переліку обраних потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Людмила Кіченок та Надія Кіченок, повідомляє офіційний сайт змагань.

Варто зазначити, що порівняно з квітневими матчами склад нашої команди зазнав однієї зміни – Катаріну Завацьку замінить дебютантка Юлія Стародубцева. Капітаном жіночої збірної України є Ілля Марченко.

До слова, збірна Іспанії теж оголосили свою заявку, до якої потрапили Паула Бадоса, Джессіка Бузас Манейро, Крістіна Букса та Альона Большова.

Нагадаємо, фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться з 16 до 21 вересня у китайському Шеньчжені. В ньому візьмуть участь 6 команд-переможниць кваліфікаційного етапу, господарки турніру, а також торішні переможниці змагань, збірна Італії. Формат зустрічі – два одиночні матчі та парний поєдинок, до двох виграних сетів із тайбрейками. Півфінали відбудуться 19-20 вересня, а фінал заплановано на 21 вересня.

Жіноча збірна України здобула місце у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг після перемоги у групі кваліфікації змагань, де також виступали збірні Швейцарії та Польщі. Для України – це перший вихід у фінальну частину змагань після ребрендингу у 2020 році. Чинною чемпіонкою турніру є Італія (в її доробку п'ять перемог, загалом вона сім разів грала у фіналі Кубка).